Urlaub auf Mallorca: Diese Hotels an der Playa de Palma haben den ganzen Winter über geöffnet

Die meisten der in der Hauptsaison geöffneten Hotels auf Mallorca haben ihre Pforten inzwischen geschlossen. Inselweit, so schätzt die mallorquinische Hoteliersvereinigung FEHM, werden rund 25 Prozent der Hotels auch den Winter über geöffnet bleiben. Das Angebot konzentriert sich in den Monaten Dezember, Januar und Februar allerdings stark auf die Stadt Palma und die umliegenden Gebiete, wie etwa die Playa de Palma.

