Schon lange will der Inselrat auf Mallorca klare Verhältnisse an der im Sommer völlig überfüllten Naturbucht Cala Varques auf Mallorca schaffen und den Falschparkern an den Kragen. Vor rund einem Jahr wurde das zuständige Rathaus von Manacor beauftragt, 32 Parkplätze für Strandbesucher zu schaffen. Damit soll der Zugang zum unberührten Strand geregelt und dem Problem ein Ende gesetzt werden, dass zahlreiche Besucher an der Landstraße Porto Cristo - Portocolom (Ma-4041) unerlaubt ihre Autos abstellen. Zusätzlich soll es 15 Stellplätze für Fahrräder geben. Nun ist man mit den Plänen einen Schritt weiter: Wie auf Nachfrage der MZ bestätigt wurde, hat das balearische Umweltministerium das Vorhaben grundsätzlich gebilligt.

