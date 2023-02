Wie können wir sicher sein, dass unsere gemietete Ferienwohnung legal und kein Reinfall ist? (Andreas G., per E-Mail)

Wenn Sie die App „Verificador alquiler turístico“ des Consell Insular auf das Handy laden und Ihre Finca dort finden, sehen Sie, dass es sich um eine legal vermietete Ferienfinca handelt.

Wo kriege ich Gasflaschen und Adapter?

Wir heizen unser Wohnmobil mit Gas. Kann ich, wenn ich von der Fähre komme, bei einer RepsolTankstelle oder -Lager meine deutsche Gasflasche gegen eine spanische austauschen, und bekomme ich dort auch den entsprechenden Adapter ? (Susanne B., per E-Mail)

Das sind zwei komplizierte Fragen. Zunächst: Weder bei einer Repsol-Tankstelle noch in einem -Lager bekommen Sie eine volle Repsol-Flasche, wenn Sie keine leere abliefern. Denn für den Erstbezug einer Flasche benötigen Sie einen Vertrag mit Repsol. So erledigt sich wohl auch Ihre zweite Frage nach dem Adapter. Bei Repsol bekommen Sie diesen sicher nicht.

Wo bekomme ich die europäische Krankenkarte?

Wir werden in den Ferien nach Frankreich fahren, was muss ich tun, um die Europäische Krankenkarte der Seguridad Social zu bekommen? (Madeleine I., per E-Mail)

Bei einem Anruf bei InfoSalut Connecta (Tel.: 971- 22 00 00) sagte man mir Folgendes: Wenn Sie die „Tarjeta Sanitaria Europea“ (TSE) ins Internet eingeben, können Sie diese online bestellen. Dort geben Sie „Solicitud y renovación“ ein. Wenn Sie den digitalen cl@ve-Zugang nicht besitzen, können Sie die Karte unter „Tarjeta Sanitara Europea sin certificado digital“ bestellen. Sie geben dann als Passwort Ihre Handynummer ein, und die Karte wird Ihnen nach Hause geschickt.

In Manacor Spanisch lernen?

Wo kann man in Manacor Spanisch lernen? (Hans T., per E-Mail)

Ein Leser gab uns diesen Tipp: In Manacor gibt es das Weiterbildungsinstitut Cepa Llevant, Tel.: 971-84 47 85. Dort arbeiteten motivierte Lehrer, die Aula wäre technisch gut ausgestattet. Zweimal die Woche eineinhalb Stunden kosteten 15 Euro im Jahr.

„Leser fragen die MZ“ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es