Ukrainer betonen in Gesprächen und in Interviews immer wieder, wie viel Hilfe sie aktuell bekommen. Sie zeigen Bilder von Unterkünften auf dem europäischen Festland, erzählen von Spenden und hilfsbereiten Menschen, die an der polnisch-ukrainischen Grenze Fahrten in verschiedene Länder anbieten (S. 6).

Vielleicht müssen sie sich auf die schönen Seiten der Krise konzentrieren, um nicht bei all der Angst um Freunde und Familie zu verzweifeln. Dass sie Hilfe bekommen haben, als sie in größter Not waren, bedeutet ihnen jedenfalls jetzt schon viel und wird ihnen auch in Zukunft im Gedächtnis bleiben.

Bisher war es leicht, Solidarität zu zeigen: Demos und Bilder in den sozialen Medien, Sachspenden, die in Lkw zur Grenze gefahren wurden, oder Geldspenden. Einige Menschen bieten Wohnraum für Geflüchtete an (S. 7), wobei natürlich nicht jeder auf einer Insel mit so teurem Wohnraum Platz übrig hat.

Aber jetzt kommt der Moment, an dem die Solidarität auf die Probe gestellt wird. Denn Solidarität kann auch wehtun. Schon jetzt steigen Gas- und Energiepreise in nie dagewesene Höhen. Auf Mallorca sind die täglich aktualisierten Stromtarife aktuell fast zehnmal so hoch wie noch vor einem Jahr und 90 Prozent teurer als bei Beginn des Krieges vor zwei Wochen.

Es dürfte auch in nächster Zeit so weitergehen. Damit die Solidarität nicht bloß eine Anekdote aus der Anfangszeit der Krise wird, müssen wir durchhalten und weiter gegen den Krieg eintreten. Im Notfall heißt das eben: Lichter aus für die Ukraine.