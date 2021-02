Starker Wind facht Wald- und Buschbrand bei Alcúdia an

Ein Hubschrauber bei den Löscharbeiten in Alcúdia.

Ein Hubschrauber bei den Löscharbeiten in Alcúdia. Foto: Ibanat

In der Gemeinde Alcúdia, im Nordosten von Mallorca, ist am Dienstagnachmittag ein Busch- und Waldbrand ausgebrochen, der von starken Windböen immer weiter angefacht wurde. Im Einsatz waren mehrere Löschzüge sowie zwei Hubschrauber. Einem Bericht des Online-Portals Mallorcadiario.com zufolge mussten 47 Anwohner evakuiert werden.

Der Brand brach gegen 16 Uhr auf Höhe von Kilometer 46,8 der MA-13 zwischen Palma und Alcúdia am Camí de Son Moll aus. Offenbar waren zuvor Feld- und Gartenreste verbrannt worden. Die Forstbehörde Ibanat hatte noch zwei Stunden zuvor wegen des starken Windes Feuer im Freien auf den Balearen untersagt.

Sämtliche verfügbaren Einsatzkräfte der Feuerwehrwachen von Inca, Alcúdia und Manacor waren im Einsatz. Bis zum Einbruch der Dunkelheit beteiligten sich auch zwei Hubschrauber an den Löscharbeiten, die voraussichtlich noch über die Nacht andauern werden, bis alle möglichen Brandherde gelöscht sind. Die Forstbehörde stufte das Feuer gegen 20 Uhr von der Gefahrenstufe 1 wieder auf 0 herunter. Insgesamt seien 5,4 Hektar betroffen gewesen.

Erst am Wochenende waren bei einem weiteren Brand in der Nachbargemeinde Pollença auf dem Landgut Ariant 49 Hektar Buschwerk und Wald abgebrannt.

Am Mittwoch gilt auf Mallorca in Küstennähe wegen der starken Windböen und hoher Wellen Warnstufe Orange (anderswo auf der Insel gilt die Warnstufe Gelb). Die Notrufzentrale ruft dazu auf, alle unnötigen Wege zu vermeiden, sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten, Parks und Gärten zu meiden und Fenster und Türen zu sichern.



Lesen sie hier unsere aktuelle Wettermeldung.



/ck

(wird erweitert)