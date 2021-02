Zur Wochenmitte will Mallorca wieder die 20-Grad-Marke knacken

Nach einem zumeist wolkenverhangenen Sonntag gibt es zu Wochenbeginn wieder mehr Sonne auf Mallorca, allerdings gehen die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage etwas zurück.

Am Montag (15.2.9 werden auf der Insel Spitzenwerte von "nur" 14 Grad erreicht - Temperaturen, von denen das verschneite Deutschland derzeit nur träumen kann. Im Tramuntana-Gebirge werden maximal 11 Grad erreicht. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 4 Grad in Palma de Mallorca, 7 Grad in Felanitx und 1 Grad in Lluc. Leichter Frost in den Bergen kann laut dem spanischen Wetterdienst Aemet nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht aus östlichen, später südlichen Richtungen.

Am Dienstag (16.2.) geht es weiter mit einem Sonne-Wolken-Mix, die Temperaturen steigen wieder leicht, in Palma auf maximal 16 Grad, in Sa Pobla in der Inselmitte sogar auf 17 Grad. Die Tiefstwerte sind stabil. Der Wind weht nur schwach.

Am Mittwoch (17.2.) soll dann nach ortsweise auftretendem Morgennebel wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden - in Felanitx und Sa Pobla sind Höchstwerte bis zu 20 Grad prognostiziert, in Palma 19, in Lluc 17. Auch die Nächte werden milder bei Tiefstwerten zwischen 3 und 7 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel ab, der Wind weht schwach bis gar nicht.

Die Woche klingt dann voraussichtlich ähnlich aus, wie sie angefangen hat, mit einem Sonne-Wolken-Mix bei angenehmen Temperaturen. /ff