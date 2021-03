Testpflicht: Hektik am Flughafen Palma de Mallorca

Reisende, die am Dienstag (30.3.) am Flughafen ihr Testergebnis vorzeigen müssen.

Einchecken am Flughafen ist selten entspannt, am Dienstagmorgen (30.1.) ging es in Palma de Mallorca noch ein wenig hektischer zu. "Ich habe das Testergebnisse nur auf Spanisch, jetzt will mich die Fluggesellschaft nicht mitnehmen", erklärt ein Fluggast, der mit seiner Familie nach Düsseldorf fliegen muss und zu den ersten Reisenden gehört, für die die neu eingeführte Testpflicht vor Abflug nach Deutschland verpflichtend ist. "Das ist doch reine Abzocke von der Airline, die wollen, dass ich einen neuen Flug kaufen muss", fügt er hinzu.

Bei der Fluggesellschaft versucht man, Lösungen anzubieten. "Sie können noch schnell nach Palma fahren und einen neuen Test machen, das dauert zehn Minuten", sagt eine Mitarbeiterin. Der Fluggast schaut sie ungläubig an. "Das geht doch nicht in zehn Minuten." Am Ende findet die Fluggesellschaft eine Lösung, die vierköpfige Familie darf reisen.

Viele Mallorca-Urlauber, die am Dienstagmorgen (30.3.) am Flughafen Palma de Mallorca ihren Rückflug nach Deutschland antreten, waren die vergangenen Tage angespannt. Die meisten konnten den Test in einer der Privatkliniken in Palma machen lassen und checken nun problemlos ein. "Es war zwar etwas chaotisch, weil die Mail mit dem Ergebnis nicht kam und ich noch einmal nach Palma fahren musste, um es abzuholen. Aber jetzt bin ich froh, dass wir mit Leuten im Flugzeug sitzen werden, die alle frisch getestet wurden. Das gibt Sicherheit", erzählt eine Frau, die ebenfalls mit ihrer Familie unterwegs ist.

Nach mehrmaligem Verschieben war in der Nacht auf Dienstag die Testpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland inkraft getreten. Um die Tests müssen sich die Reisenden selbst kümmern und sie auch selbst bezahlen. Airlines und Reisegesellschaften unterstützten ihre Kunden durch Information oder teilweise durch das Organisieren von Tests in den Hotels. Weitere Fragen und Antworten zum Thema Testpflicht finden Sie in dieser Meldung. /tg

