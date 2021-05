Selbst in der Krise boomt auf Mallorca der Luxus-Urlaub

Der Luxus ist nicht in der Krise, und schon gar nicht auf Mallorca. Speziell die erlesenen Hotels auf der Insel sind in diesen Tagen laut dem Präsidenten der für diese Art von Tourismus zuständigen Vereinigung Essentially Mallorca, Jesús Cuartero, bestens gebucht. Cuartero berichtet dem "Diario de Mallorca", dass die Luxushotels zu Ostern öffneten und danach auch nicht wieder schließen mussten, weil es genügend Nachfrage gab. Die derzeitige Belegung beziffert Cuartero auf 80 Prozent im Durchschnitt. "Die vergangenen Tage laufen spektakulär, auch wegen der Ferien in Deutschland", sagt Cuartero.

Viele der gut betuchten Urlauber sind Deutsche. Aber auch andere Mitteleuropäer, wie Österreicher, Schweizer, Niederländer, Belgier sowie Schweden und zunehmend auch Franzosen geben gerne etwas mehr Geld für ihren Urlaub aus. Sie sind in Hotels wie dem GPRO Valparaíso, dem Nixe Palace, dem Cap Vermell Grand Hotel oder auch dem Belmond La Residencia in Deià untergebracht. Einige von ihnen hatten bereits im vergangenen Jahr gebucht, hatten ihren Aufenthalt auf der Insel aber wegen Corona verschoben.

Viele der Luxusurlauber reisen mit dem eigenen Privatjet an. Am Flughafen von Palma de Mallorca wird seit der Corona-Pandemie ohnehin ein deutlicher Anstieg an Reisen mit dem Privatflugzeug festgestellt. Allein am Sonntag (16.5.) registrierte Son Sant Joan 80 Flugbewegungen in diesem Sektor.

Der Plattform Essentially Mallorca gehören neben Hotels auch Restaurants, Geschäfte, Golfplätze oder Sporthäfen an. Gemeinsam wollen sie den Luxusurlaub auf der Insel fördern. /jk