Auch Spanien befreit Geimpfte von Testpflicht bei der Einreise

Wie zuvor auch schon in Deutschland, entfällt in Spanien ab dem 7. Juni für vollständig Geimpfte die Pflicht, bei der Einreise aus einem EU-Land einen negativen PCR-Test vorlegen zu müssen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag (21.5.) auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid bekannt gegeben.

Details darüber, wie die Impfung nachgewiesen werden muss, sind noch nicht bekannt. Das europaweit vereinheitliche Impfzertifikat soll erst am 1. Juli eingeführt werden.

Diese Meldung ist noch in Bearbeitung und wird erweitert.