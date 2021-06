Was an der Playa de Palma auf Mallorca alles nicht erlaubt ist

Dass an der Playa de Palma auf Mallorca vieles nicht mehr so wie früher ist, hat nicht nur mit Corona zu tun. Seit Jahren arbeiten die Behörden daran, Urlauber und andere Besucher an der Partymeile zu besseren Sitten zu erziehen. Die zuletzt 2019 verschärften Benimmregeln sehen für Grölen, Pöbeln, laute Musik und Saufgelage saftige Bußgelder vor. Die Aufgabe der Ortspolizei ist es, den Feiernden klar zu machen, dass sie sich den Ort mit Anwohnern, Frühaufstehern, Schulkindern und Senioren teilen.

In die Schlagzeilen sind die Benimmregeln wieder geraten, weil sie nun auch dazu herhalten müssen, bestimmte Verhaltensweisen zu unterbinden, die nicht nur stören, sondern auch das Ansteckungsrisiko unnötig erhöhen und somit neben der Gesundheit auch den wirtschaftlichen Wiederaufschwung der Insel leichtfertig aufs Spiel setzen. Daher könnte es in diesem Jahr noch etwas strenger aussehen, wenn Menschen sich ihr Bier mit an den Strand nehmen. Das ist an der Playa de Palma nämlich schlichtweg verboten. Einen Überblick über die allgemeinen Benimmregeln bieten wir in den folgenden Absätzen. Die Originalverordnung finden Sie unter diesem Link - auf Spanisch und knapp 70 Seiten.

Diese Schilder weisen darauf hin, dass man sich in einer Zone mit strengen Regeln befindet. Foto: Bendgens



Das ist an der Playa de Palma alles verboten

Es ist verboten, die Straßen, Wege und Plätze zu versperren, zu verunreinigen oder zuzumüllen. In diese Rubrik gehören eindeutig das Urinieren im öffentlichen Raum, das Liegenlassen von Bierdosen, die Behinderung vorbeifahrender Autos und Radfahrer oder das Anpöbeln sich beschwerender Passanten oder Anwohner.

Der Konsum alkoholischer Getränke auf der Straße ist nicht grundsätzlich verboten, sogenannte " Trinkgelage " (auf Spanisch " botellones ") aber schon. Die Grenze zu ziehen ist nicht immer einfach. Sobald eine Gruppe zusammen steht, die anderen den Weg versperrt, den Müll auf den Boden wirft, an die Hauswände oder Laternen pinkelt oder Menschen sich in der Öffentlichkeit übergeben, wird die Polizei diese Gruppen auflösen müssen. Auch sobald Minderjährige unter den Feiernden sind, wird die Angelegenheit sofort als verbotener "botellón" definiert.

Es gibt FKK-Strände auf Mallorca. Man darf beim Sonnenbaden sicherlich auch mal den Bikini abnehmen. Ansonsten ist Freikörperkultur in der Öffentlichkeit unerwünscht und steht an der Playa de Palma ausdrücklich unter Strafe. Dazu kann auch das Herumlaufen mit nacktem Oberkörper gehören. Einem schwitzenden Bauarbeiter bei der Arbeit mag man das verzeihen, einem betrunkenen Supermarktkunden oder Bus-Passagier aber eben nicht.

Und so saftig kann das alles bestraft werden

Ein großer Teil der Verordnung beschäftigt sich damit, nach welchen Kriterien die verschiedenen Verhaltensweisen als "sehr schwere Verstöße", "schwere Verstöße" oder "leichte Verstöße" einzuordnen sind. Im Einzelfall hängt das sicherlich auch ein bisschen von der Laune des jeweiligen Polizisten ab. Letztlich liegen die Bußgelder aber für alle diese Verstöße so hoch, dass man besser grundsätzlich darauf verzichten sollte.

Das sieht die Verordnung vor:

leichte Verstöße werden mit Bußgeldern zwischen 100 bis 750 Euro bestraft,

schwere Verstöße mit 750 bis 1.500 Euro

und sehr schwere Verstöße mit 1.500 bis 3.000 Euro.

Manche Bußgelder können durch Gemeinschaftsarbeiten abgeglichen werden. Für Urlauber kommt diese Option aber in der Regel nicht infrage. /tg