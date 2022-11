Natürlich könnte man jetzt nörgeln und beginnen, Gründe dafür aufzuzählen, warum die Straßenbahn vom Zentrum in Palma zum Flughafen womöglich doch nicht gebaut wird. Schließlich ist die erste Ankündigung bereits 15 Jahre her. Oder man könnte einwerfen, dass die veranschlagten 250 Millionen Euro für das Projekt anderweitig besser angelegt wären. Klar sind 250 Millionen Euro viel Geld. Aber wenn alles so läuft, wie in den inzwischen doch sehr detaillierten Planungen für die neue Trambadia, dann können sich neben den Einheimischen auch viele Mallorca-Urlauber über ein neues und nachhaltiges Verkehrsmittel freuen.

