Noch hakt es bei den Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen PP und der rechtspopulistischen Vox auf den Balearen. In anderen Regionen ist man da schon weiter: Am Dienstag (13.6.) gaben die beiden Parteien bekannt, dass man in Valencia zusammen regieren wolle. In einer Pressemitteilung gaben die beiden Parteien bekannt, dass man sich auf fünf Grundprinzipien geeinigt hat, nach denen man die Politik der kommenden vier Jahre gestalten wird.

✅ El apoyo a las familias.… pic.twitter.com/5mlnSGqVD3 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 13 de junio de 2023 Die fünf Grundprinzipien im Wortlaut Freiheit, damit wir alle entscheiden können (Libertad, para que todos podamos elegir. ) Wirtschaftliche Entwicklung, um unnötige Kosten zu sparen und die Wirtschaft anzukurbeln (Desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía.) Gesundheitswesen und Soziale Hilfsleistungen, um das öffentliche Gesundheitswesen und die Sozialen Hilfsleistungen zu stärken. (Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales.) Identitätsmerkmale, um unsere Identitätsmerkmale zu verteidigen und wiederzuerlangen. (Señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad.) Unterstützung für die Familien, um die Geburtenraten zu steigern, Sicherheit und Förderung der Familien. (Apoyo a las familias, para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias.) Im Klartext: Dieser Text, der klingt, als ob ein Drittklässler auf eine 4 Minus spekuliert, um nicht zum zweiten Mal hintereinander sitzenzubleiben, wurde von erwachsenen Männern geschrieben (es waren Medienberichten zufolge keine Frauen an den Koalitionsverhandlungen beteiligt). Erwachsene Männer, die alle sicher schonmal Greta Thunberg empfohlen haben, doch lieber in die Schule zu gehen, anstatt zu streiken, damit sie was Anständiges lernt. Balkonpflanzen gegen die Klimakrise Es ist der vorläufige Gipfel der Volksverdummung, die von den Rechten in Spanien seit längerem vorangetrieben wird. Und längst nicht nur von Vox. In einer Fernsehdebatte vor den Regionalwahlen hatte die mächtige Madrider Regional-Ministerpräsidentin Isabel Díaz Ayuso völlig ironiefrei folgenden Vorschlag zur Lösung der Klimakrise in die Kameras gesprochen: "Wir werden auf jeden Balkon in Madrid eine Pflanze stellen." Nicht mal von den gemäßigten Kräften in der PP – etwa Marga Prohens – hat da jemand widersprochen. Vox hat in den vergangenen Tagen erklärt, man wolle die Einigung in Valencia als Grundlage für eine Koalition auf den Balearen nehmen. Wunderbar. Mallorca braucht auch sowas. Im Folgenden ein paar Vorschläge für die kommenden vier Jahre Mallorca-Politik: Strände, denn an den Stränden kann man den besten Strandurlaub machen Mehr "Goodbye Deutschland", denn ist "Goodbye Deutschland" nicht auch ein wenig "Hola Mallorca"? Flughafen, denn wo sollen sonst alle Flieger landen? Schnitzel – auch im Urlaub immer wieder lecker Meerblick, um die Wasserreserven nicht aus den Augen zu verlieren