Werden Urlauber auf Mallorca systematisch um den Tankrabatt gebracht, den es seit April in Spanien auf Diesel und Benzin gibt? Die MZ haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Zuschriften und Kommentare deutscher Urlauber erreicht, die auf der Insel getankt hatten und dabei laut ihrer Schilderung nicht in den Genuss des Rabatts von 20 Cent pro Liter gekommen waren.

Los ging alles mit einem MZ-Leser, der sich am 29.6. per E-Mail mit der Redaktion in Verbindung setzte. Wie der Deutsche berichtet, war er am Abend zuvor bei einer Tankstelle am Kreisverkehr an der Ortseinfahrt von Arenal tanken. „Vor mir waren deutsche Kunden, die gerade bezahlt hatten. Obwohl diese nachgefragt haben, wurde ihnen kein Kassenbeleg ausgehändigt, sondern nur der Ausdruck der Kreditkartenmaschine“, erzählt er.

Bei ihm sei der Kassierer dann ähnlich vorgegangen: Erst auf Verlangen sei ihm der Kassenbeleg ausgehändigt worden. „Dabei hat sich herausgestellt, dass der Tankrabatt nicht an mich weitergegeben wurde. Erst nach meiner Reklamation wurde er in bar ausbezahlt.“

Auf dem Kassenzettel, den der Leser mitschickt, ist klar zu erkennen, dass bei der Kartenzahlung der Betrag ohne den Rabatt abgebucht wurde. Was in dem konkreten Fall genau passiert sei, könne sie nicht sagen, erklärte eine Mitarbeiterin der Tankstelle der MZ am folgenden Tag auf Nachfrage am Telefon. Einen Betrug schließt sie aber aus. „Wir geben die Kassenzettel immer heraus. Viele Leute verzichten aber darauf, weswegen unsere Papierkörbe voll sind. Wenn der Mann sein Geld zurückerhalten hat, ist ja alles gut ausgegangen.“

Tankrabatt auf Mallorca einbehalten: MZ-Leser berichten inselweit von ähnlichen Fällen

Nachdem der Artikel auf der Website der MZ veröffentlicht war, berichteten mehrere Leser, dass ihnen auf der Insel dasselbe passiert sei. Auffällig: Mehrfach wurde die Tankstelle in Arenal genannt. Darüber hinaus berichteten Leser, dass sie etwa in Cala Millor oder zwischen Manacor und Porto Cristo erst nach mehreren Nachfragen den Rabatt eingeräumt bekamen. In Andratx, Inca, Sa Coma und Can Pastilla gab es laut Leserzuschriften weitere Fälle von nicht gewährten Rabatten.

Doch ist es nun Absicht der Kassiererinnen und Kassierer an den Tankstellen oder einfach ein Versehen? Bei der Guardia Civil zumindest ist man bisher mit diesem Thema nicht konfrontiert worden. „Wir haben keinerlei Informationen über Betrugsfälle bekommen, ich will aber auch nicht ausschließen, dass der Rabatt vereinzelt nicht gewährt wurde“, sagt der MZ ein Sprecher der Guardia Civil. Man sei deswegen bisher nicht gerufen worden. Der Sprecher vermutet, dass sich die Betroffenen nicht an die Polizei wenden, weil es sich beim Streitwert meist lediglich um niedrige zweistellige Beträge handelt.

Mallorca Zeitung begleitet Verbraucherschutz-Inspektorin zur Tankstelle in Arenal

Beim Gesundheits- und Verbraucherschutzministerium auf den Balearen reagiert man prompt. Der Generaldirektor für Verbraucherschutz, Fèlix Alonso, berichtet, dass ihm und seiner Abteilung auf den Inseln bisher kein Fall von bewusstem Tankbetrug untergekommen sei, seit der Rabatt in Kraft ist. Lediglich zu Beginn Anfang April habe es hier und da etwas Verwirrung an den Tankstellen über das Prozedere gegeben. Umso mehr macht ihn der Fall neugierig, über den die MZ berichtet.

Wenige Minuten später ruft er zurück und stellt den Kontakt zu einer Inspektorin her, die mit der MZ am Mittwochmorgen (6.7.) den Test an der Tankstelle in Arenal macht. Wir tun so, als sprächen wir kaum Spanisch, wollen für 10 Euro tanken. Der Kassierer gewährt uns den Rabatt allerdings ohne Umschweife und händigt ohne Nachfrage den Kassenbeleg aus. Wir zahlen 8,84 Euro. Auch ein Kollege aus der Redaktion tankt, auch bei ihm gibt es keinerlei Probleme mit dem Rabatt.

Die Inspektorin unterzieht die Tankstelle danach einer Überprüfung. Unregelmäßigkeiten stellt sie nicht fest. Entweder handelte es sich also um einen Einzelfall, oder die Tankstelle hat nach dem Anruf der MZ bereits reagiert.

So stellen Sie fest, ob Sie den Tankrabatt auf Mallorca erhalten haben - oder nicht

Auf der Rechnung ist indes sehr einfach festzustellen, ob der Rabatt gegeben wurde oder nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Nachlass gewährt wird. Wer beispielsweise für 50 Euro tanken will, bekommt entweder die Menge an Treibstoff für diesen Betrag, wovon der Rabatt von 20 Cent pro Liter abgezogen wird, sodass der Kunde oder die Kundin dann weniger als die 50 Euro zahlen muss. Oder man zahlt tatsächlich 50 Euro und kann dafür dann für einen Gegenwert von 50 Euro plus den Betrag tanken, den man durch den Rabatt einspart.

Auf der Rechnung ("factura") wird der Rabatt von fünf Cent pro Liter abgezogen, den es von den Mineralölfirmen gibt. Und von diesem Betrag wird dann noch einmal der Rabatt von 15 Cent pro Liter abgezogen, den die Regierung gibt. Dieser wird auf der Rechnung häufig als „Bonificación Estatal“ bezeichnet.

Betrug beim Tanken auf Mallorca? Hier können Sie eine Anzeige stellen

Wer dennoch von der Tankstelle den Rabatt nicht bekommen haben sollte, der kann sich an die Generaldirektion für Verbraucherschutz wenden. Auf der Website ist es möglich, unter dem Reiter „Denuncias de Consumo“ eine Anzeige zu stellen. Unter „Modelo de solicitud de denuncia autorrellenable“ kann man eine Pdf herunterladen, die wichtigsten Daten eintragen sowie in einem Kasten mit dem Titel „Descripción de hechos que motivan la reclamación o denuncia“ kurz beschreiben, was vorgefallen ist.

Das Formular gibt es allerdings nur auf Spanisch und Katalanisch, auch ausgefüllt werden sollte es in einer der beiden Sprachen. Online-Übersetzungs-Dienste wie deepl können hier nützlich sein. Eine zusätzliche Hürde ist, dass das Formular nur auf elektronischem Weg eingereicht werden kann, wenn man im Besitz der sogenannten cl@ve ist. Es kann aber auch persönlich bei der Generaldirektion für Verbraucherschutz abgegeben werden, so etwa an der Plaça d‘Espanya, 9 oder dem Carrer de Jesús, 38 in Palma, im Carrer Ramón des Brull, 73 in Inca oder dem Camí de Bandrís s/n in Manacor.

Wurde ihnen beim Tanken auf Mallorca der Rabatt nicht gewährt? Schicken Sie uns ein Bild des Kassenbelegs und beschreiben Sie uns den Fall mit einer E-Mail an red@mallorcazeitung.es.