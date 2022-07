Immer wieder hat es in der Vergangenheit Probleme mit den Ladestationen für Elektroautos auf Mallorca gegeben. Viele der Ladepunkte funktionierten nicht ordnungsgemäß oder waren gleich ganz außer Betrieb. Nun will die Balearen-Regierung hier Abhilfe schaffen und hat die sogenannten MELIB-Ladestationen wieder unter ihre Fittiche genommen.

Unter anderem wurde im Zuge dessen eine 24-Stunden-Notrufhotline aufgelegt, die in Kürze in vollem Umfang verfügbar sein soll. Dort können Nutzerinnen und Nutzer bei technischen Problemen mit den Ladestationen anrufen. Ein Aufkleber an den Ladestationen weist die Telefonnummer aus, bei der das ganze Jahr rund um die Uhr angerufen werden kann. Auch eine Email-Adresse ist auf dem Aufkleber vermerkt.

In den Sommermonaten auch auf Deutsch

Die Gespräche mit der Hotline können in naher Zukunft auf Katalanisch, Spanisch und Englisch geführt werden. In den Sommermonaten, wenn viele Urlauber auf der Insel sind, soll der Service auch auf Deutsch verfügbar sein. Daneben hat die Balearen-Regierung auch die zugehörige MELIB-App auf den neuesten Stand gebracht und wird diese in Zukunft selbst verwalten, nachdem diese Aufgabe in der Vergangenheit in private Hände übergegangen war. So können nun mithilfe der App alle Ladestationen des MELIB-Netzes auf den Balearen einzeln aufgerufen und ihre Verfügbarkeit und ihr Zustand abgefragt werden.

Auf den Balearen gibt es derzeit 972 Ladepunkte für Elektroautos. 702 davon gehören zum MELIB-System. Davon befinden sich 536 auf Mallorca. /jk