Die TIB-Buslinie 204, die Palma de Mallorca und Port de Sóller verbindet, ist zwar eine Expressverbindung – doch momentan fühlen sich die 40 Minuten Fahrt für viele an wie eine Ewigkeit, weil sie so unbequem ist: Wer sich zu spät in die Schlange einreiht, muss mit einem Stehplatz im Gang vorlieb nehmen. Oder er kommt gar nicht erst hinein: Fahrgäste haben sich nun darüber beschwert, dass zu Stoßzeiten eine so große Nachfrage besteht, dass viele Reisende ganz auf der Strecke bleiben.

Wie mehrere Nutzer erklärten, kommt der Überlandbus, der die Strecke nach Palma zurücklegt und in Port de Sóller startet, zu bestimmten Uhrzeiten praktisch schon voll an der Haltestelle in Sóller (im Carrer Cetre) an. Das bedeutet, dass viele Fahrgäste nicht in den Bus einsteigen können, um in die Hauptstadt zu fahren. In Sóller würden mehr Menschen warten, als in einen einzigen Bus passen, was dazu führe, dass Reisende regelmäßig verzweifelt versuchen, einen der wenigen freien Plätze in den TIB-Fahrzeugen zu bekommen.

Urlauber konkurrieren mit Residenten

Das Problem besteht schon seit einigen Wochen, da die Zahl der Urlauber gestiegen ist, die das idyllische Orangental besuchen möchten. Da sehr viele von ihnen dazu mit der Linie 204 anreisen, kommen die übrigen Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel oft nicht mehr zum Zug (beziehungsweise Bus).

Die Fahrgäste, die sich nun beschwerten, weisen darauf hin, dass viele Reisende, die leer ausgehen, Arbeitnehmer sind, die am Ende ihres Arbeitstages nach Hause zurückkehren wollen. Sie erklären, dass der Fall zwar der TIB gemeldet wurde, das Unternehmen hätte jedoch noch keine Maßnahmen ergriffen. /bro