Zusätzlich zur Trauer um ihre Töchter haben die Eltern der beiden auf Mallorca ertrunkenen jungen deutschen Frauen durch das Unglück nun auch noch finanzielle Nöte. Der Einsatz in der Cala Mandia und die Überführung der beiden Leichen koste die Angehörigen rund 25.000 Euro, heißt es in einem Spendenaufruf für die Familie, der am Mittwoch (8.9.) auf der Facebook-Seite "Spotted: Schieder-Schwalenberg" erschienen ist. Die beiden Schwestern lebten in der Gemeinde in Nordrhein-Westfalen.

In dem Eintrag auf der Community-Seite heißt es: "Für die Überführung der beiden und den Einsatz vor Ort sind Kosten von ungefähr 25.000 Euro entstanden. Diese Summe wurde bis zum heutigen Stand grob zusammengerechnet. Die Eltern haben bereits ein Spendenkonto dafür eingerichtet, da viele nachgefragt hatten und helfen wollten. Auf diesen Wege möchten auch wir einen kleinen Teil dazu beitragen und hiermit möglichst viele Menschen darauf aufmerksam machen und erreichen." Wer spenden möchte, kann das unter folgenden Daten tun:

Volksbank Ostlippe

Trauerhaus Arndt/Paeschke

Kontonummer: DE 79 47691200 001183 75 01

Kennwort : Hannah und Vanessa

Die beiden Schwestern waren in der Nacht zu Donnerstag (2.9.) in der Cala Mandia bei stürmischem Wetter nachts gegen 2.30 Uhr zusammen mit mehreren Freundinnen ins Meer gegangen. Aufgrund des starken Wellengangs schaffte es eine der beiden nicht mehr zurück an den Strand, ihre Schwester wollte ihr zu Hilfe kommen. Auch sie wurde vom aufgewühlten Meer weggetrieben. Wie die Obduktion am Tag darauf ergeben hatte, wurden die beiden 23 und 25 Jahre alten Frauen mehrfach gegen die Felsen geschleudert, die die Cala Mandia einrahmen.

Zwar konnten die Frauen von einem Helfer sowie der Polizei aus dem Wasser geholt werden, doch erlagen beide ihren schweren Verletzungen. Die jungen Frauen aus Ostwestfalen waren erst wenige Stunden zuvor auf Mallorca eingetroffen und hatten sich gemeinsam mit weiteren Freundinnen ein Ferienhaus an der Cala Mandia gemietet, um einige Tage Urlaub zu machen. /jk