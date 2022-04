Der Frühling ist auf Mallorca bislang ziemlich ins Wasser gefallen. Die Insel hat mehrere Negativrekorde aufgestellt. Mittwochnachmittag (6.4.) kommt es endlich zum Wetterumschwung und die Sonne zeigt sich mal wieder durchgehend. Bis Ostern wird es zwar noch mal wechselhaft, die Feiertage selbst werden wohl aber sonnig.

Viel Regen, wenig Sonne, kalter Monatsbeginn

Während der Winter traumhaft war, begann der Frühling fast durchgehend schlecht. Noch nie gab es auf Mallorca einen März mit so wenig Sonnenschein. Der spanische Wetterdienst Aemet hat in der Wetterstation Portopi in Palma de Mallorca 86 Sonnenstunden im ganzen Monat gemessen. Der Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt bei 206 Stunden. An selbiger Wetterstation hat es 20 Tage im Monat geregnet. Üblich waren zuvor ledigich acht Tage Regen im März. Die 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind 66 Prozent mehr als in den Jahren zuvor, wo es nur 38 Liter regnete. Der März mit 12,4 Grad im Durchschnitt 0,3 Grad wärmer als der Durchschnitt der Vorjahre.

Dafür ist der April kalt gestartet. In Muro hat Aemet am Sonntag (3.4.) eine Höchsttemperatur von nur 10,8 Grad gemessen. In den 35 Jahren der Wetteraufzeichnung dort war die Höchsttemperatur im April noch nie so niedrig.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen

"Am Mittwochabend lockert der Himmel auf. Ab Donnerstag beginnt eine Phase mit stabilem Wetter", sagt eine Aemet-Sprecherin. Am Mittwoch bleibt es noch kühl bei Höchstwerten von 12 bis 13 Grad. Nachts sinken die Temperaturen auf 7 Grad in der Inselmitte, besonders im Süden bleibt es bei 10 Grad milder.

Am Donnerstag gibt es endlich mal wieder satten Sonnenschein. Die Temperaturen steigen spürbar und erreichen Höchstwerte von 22 Grad. Auch nachts bleiben die Temperaturen zweistellig bei 11 bis 12 Grad. "Der Trend hält über das Wochenende bis Montag an. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 24 Grad am Montag", so die Sprecherin. "Am Dienstag erreicht jedoch eine Kaltluftfront die Insel und sorgt für niedrigere Temperaturen und Regen."

So wird das Wetter zu Ostern

Die Temperaturen sinken und es wird am Mittwoch und Gründonnerstag wechselhaft. "Ab Karfreitag scheint wahrscheinlich wieder die Sonne, das Wetter stabilisiert sich und die Temperaturen kreisen um die 20-Grad-Marke", sagt die Sprecherin, die jedoch auf die unsicheren Wetterdaten bei einer Prognose so weit in die Zukunft hinweist. Genaue Auskunft über das Osterwetter könne sie ab Freitag (8.4.) geben. Derzeit deutet alles daraufhin, dass es ein sonniges und trockenes Osterfest wird.