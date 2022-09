Ein Bus des öffentlichen Verkehrsunternehmens Tib ist am Mittwoch (21.9.) in eine Hauswand in Palma de Mallorca gekracht. Der Materialschaden ist groß. Personen wurden bei dem Unfall aber glücklicherweise nicht verletzt.

Der Bus war von den bei deutschen Urlaubern beliebten Ort Paguera nach Palma unterwegs. Kurz vor der Plaça del Progrés, dem großen Platz mit der Tankstelle in Santa Catalina, kam der Bus gegen 15 Uhr von der Straße ab und fuhr auf dem Gehweg. Dort kollidierte er zuerst mit einer großen Straßenlaterne und schrammte anschließend an der Wand von Wohnhäusern entlang. Dabei wurden zwei Balkone und Fensterläden zerstört. Auch der Bus sah im Anschluss entsprechend ramponiert aus. Personen kamen nicht zu Schaden Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren keine Fußgänger auf dem Abschnitt des Gehwegs unterwegs. Die 15 Passagiere des Busses blieben unverletzt. Ein anderer Tib-Bus sammelte sie ein und nahm sie bis zur Endhaltestelle mit. /rp