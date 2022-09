Freunde eines Kultlokals machen mobil: Nach den Plänen der Küstenbehörde soll das historische Restaurant "El Bungalow" im Stadtteil Ciutat Jardí in Palma de Mallorca abgerissen werden. Über die Plattform change.org hat eine Initiative zu dessen Rettung nun innerhalb von zwei Tagen mehr als 4.000 Unterschriften gesammelt.

"Die derzeitige aggressive Politik der Küstenabgrenzung zielt darauf ab, die alteingesessenen Restaurants von unseren Küsten zu vertreiben, ohne das Alter und die Wurzeln unserer Unternehmen zu berücksichtigen", schreibt Laura Aguiló, eine der Geschäftsinhaberinnen, im Text zur Kampagne. Die Küstenbehörde habe nicht nur die Lizenz für den Restaurantbetrieb verweigert, sondern beabsichtige auch, das Haus und die öffentliche Sonnenterrasse davor abzureißen.

Familienbetrieb seit fast vierzig Jahren

Die Restaurantbetreiberin verwies auf die lange Tradition des "Bungalow": "Es ist ein Familienbetrieb, den es seit fast vierzig Jahren in Ciutat Jardí gibt." Das Haus sei in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut worden. "In den 1980er Jahren erhielten wir die notwendigen Genehmigungen, um es in ein Restaurant umzubauen. Heute sind wir eine Anlaufstelle für mallorquinisches und ausländisches Publikum, Politiker und Künstler haben hier Station gemacht, und es wurden Werbeaufnahmen für die Insel gedreht", so Aguiló.

Das Restaurant beschäftigt ganzjährig zehn fest angestellte Mitarbeiter und dazu neun fest angestellte Mitarbeiter, deren Tätigkeit auf ein paar Monate im Jahr beschränkt ist (Vertragsmodalität des „fijo discontinuo“). Nicht nur auf der Plattform change.org werden Unterschriften gesammelt, auch im Restaurant selbst und in vielen anderen Geschäften in Ciutat Jardí Jardín und Coll d'en Rabassa, wo Plakate verteilt wurden.

Der Umweltorganisation Gob ein Dorn im Auge

Im vergangenen Juni hatte die Umweltorganisation Gob die "Untätigkeit" der Küstenschutzbehörde angesichts der anhaltenden illegalen Besetzungen von öffentlichem Grund und Boden auf den Balearen angeprangert. "Was geschieht an den Küsten der Balearen, wo viele Restaurants und Kioske seit Jahrzehnten ohne Lizenz oder sogar mit abgelehnten Anträgen normal weiterarbeiten, ohne dass die zuständige Verwaltung Maßnahmen ergreift, um das Recht durchzusetzen?", fragte die Organisation.

Konkret hatte Gob bei der Küstenschutzbehörde Beschwerde über zwei Restaurants eingereicht: Eine bezog sich auf das Restaurant "El Bungalow", die andere auf das rund 200 Meter entfernte "El Peñón". Die Behörde bestätigte der Umweltorganisation, dass die beiden Restaurants nicht über Genehmigungen verfügen, die ihnen die Nutzung und kommerzielle Verwertung des öffentlichen Geländes erlauben.

Das "El Bungalow" wartet noch auf die Entscheidung über einen Antrag auf Legalisierung des Restaurants und der Terrasse, der im Januar 2021 eingereicht wurde. Gob prangert jedoch an, dass es nicht über die vorherige Lizenz verfüge, und das schon seit mehr als 40 Jahren. Das Restaurant "El Peñón" kann ebenfalls keine Konzession vorweisen, und ein Erlass aus dem Jahr 2010 lehnt einen weiteren Antrag auf Legalisierung ab. /bro