Als erstes Ökosystem Europas hat die stark belastete Salzwasserlagune Mar Menor (Kleineres Meer) an der spanischen Mittelmeerküste eine eigene Rechtspersönlichkeit mit einklagbaren Rechten erhalten. Das beschloss der Senat in Madrid mit großer Mehrheit, nachdem im April schon das Abgeordnetenhaus zugestimmt hatte. Nur die rechtspopulistische Partei Vox stimmte am Mittwoch (21.9.) wie schon im April dagegen.

Mehr zum Thema Tonnenweise tote Fische im Mar Menor