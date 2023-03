Spaniens König Felipe VI. verbringt den Mittwoch (22.3.) auf Mallorca und den Nachbarinseln. Allerdings nicht wie sonst für seinen Urlaub, sondern um bei einem Militärmanöver teilzunehmen. Armee, Marine und Luftwaffe führen von Dienstag (21.3.) bis Freitag eine Übung mit dem Namen "Eagle Eye 23-01" aus.

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte sollen die "Luftüberwachungs- und Verteidigungsfähigkeiten der Streitkräfte auf dem Staatsgebiet" trainiert werden. "In Anbetracht der globalen Situation sind die spanischen Streitkräfte weiterhin gut vorbereitet und bereit, sich allen Eventualitäten zu stellen. Die Übung beweist das", versichert das Verteidigungsministerium in einer Pressemitteilung.

König Felipe VI. wird am Mittwochmorgen die Einheiten an verschiedenen Standorten auf den Inseln, wie zum Beispiel in Palma und Ibiza sowie auf dem Meer besuchen. Außerdem wird er an dem Manöver aktiv als Soldat teilnehmen.

Mehr als 2.000 Soldaten beteiligt

Mehr als 2.000 Soldaten sind an "Eagle Eye 23-01" beteiligt. Sie müssen im Rahmen des Manövers auf simulierte Angriffe aus der Luft und Bewegungen nicht identifizierter Flugzeuge reagieren. Dabei sollen die drei Streitkräfte zusammenarbeiten.

Auf Seiten der Luftwaffe sind sechs F-18 des 12. Geschwaders des Stützpunkts Torrejón sowie weitere Unterstützungs-, Führungs- und Kontrolleinheiten im Einsatz. Die Flugzeuge führen ihre Einsätze vom Militärflugplatz Son Sant Joan aus durch. Darüber hinaus hat die Luftverteidigungsstaffel ein Drohnen-Abwehr-System zur Verteidigung des Flughafens von Palma, der Militärbasis und der Stadt Palma installiert. Dieses identifiziert Drohnen mithilfe verschiedener integrierter Sensoren wie Radar, Hochfrequenzdetektoren, Störsender sowie elektrooptischen und Infrarotkameras und neutralisiert sie daraufhin.

Einheit mit Erfahrung in der Türkei und Lettland

Das spanische Heer verfügt seinerseits über eine Luftverteidigungseinheit, die von der Artilleriegruppe II/71 geführt wird und sich aus verschiedenen Einheiten des Artilleriekommandos und der Brigade "Aragón I" zusammensetzt. Diese Einheit verfügt über Erfahrung bei Operationen in der Türkei und in Lettland. Sie ist bei dem aktuellen Manöver an verschiedenen Standorten auf Ibiza verteilt. Darüber hinaus nehmen verschiedene Flugabwehrartillerieregimenter aus Madrid, Cartagena und Sevilla an der Übung teil. Auch eine Kompanie des Infanterieregiments Palma 47 wird bei dem Einsatz Sicherheitsaufgaben wahrnehmen.

Schließlich ist die Marine im Mittelmeer mit der Fregatte Cristóbal Colón (F-105) unterwegs. Das Schiff verfügt über ein Informations- und Waffenmanagementsystem, das es ihm ermöglicht, auf Bedrohungen aus der Luft, von anderen Schiffen oder von U-Booten zu reagieren.