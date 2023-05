Die Guardia Civil hat einen Mallorca-Urlauber festgenommen, der ein 14-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll. Die Tochter des Mannes hatte ihn angezeigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Donnerstag (11.5.) hervor.

Demzufolge ging am Montag (8.5.) ein Anruf auf der Wache ein. Die Polizeistreife fand in dem Haus in Inca zwei minderjährige Mädchen vor. Die Tochter des später Festgenommenen gab an, dass ihr Vater ihre Freundin in der Nacht angefasst habe, als diese schlief.

Die Polizisten nahmen den 62-jährigen Mann fest und kümmerten sich um die minderjährigen Mädchen. Die Jugendlichen wurden zum Flughafen begleitet, wo sie die Heimreise antreten. In der Heimat werden sie von der Familie abgeholt. Ein Untersuchungsrichter ordnete derweil eine Haftstrafe für den 62-Jährigen an. /rp