Beamte der Nationalpolizei und Ortspolizei von Palma haben am Dienstag (6.6.) drei Betrüger festgenommen, die Urlauber auf Parkplätzen in Palma bestohlen haben. Dabei gingen die Diebe immer mit demselben Trick vor: An Parkscheinautomaten wollten sie Urlaubern scheinbar beim Bezahlen mit deren Karte helfen.

Dabei merkte sich einer der Männer zunächst den PIN der Karte. Im Anschluss stahl dann ein Komplize die Geldbörse der Urlauber. Damit ging es dann umgehend an einen Bankautomaten, um Geld abzuheben. Die Männer sollen erst vor Kurzem auf die Insel gekommen zu sein und in den Tagen vor der Festnahme mindestens sechs Personen bestohlen haben. Die Männer waren mit derselben Methode bereits auf den Kanaren unterwegs. Sie verbrachten dort die Wintermonate, auch dort nahm die Polizei sie schon einmal fest. Auf frischer Tat ertappt Die drei Männer im Alter von 37 bis 47 Jahren sind offenbar Teil einer Diebesbande, die immer mit derselben Methode vorgeht. Auf der Insel trieben sie sich auf Parkplätzen in touristischen Gegenden wie dem Parc de la Mar in der Nähe der Parkscheinautomaten herum. Schon im Mai sollen bei der Nationalpolizei in Palma erste Anzeigen eingegangen sein. Doch erst am Dienstag erwischten die Polizeibeamten zwei der Männer auf einem Parkplatz in Palma in flagranti. Daraufhin suchten Beamte die Wohnung der Diebe auf und nahmen dort einen dritten Komplizen fest. Im Auto der Männer fanden die Polizisten verschiedene Sonnenbrillen und Mützen zur Verkleidung.Den Dieben wird vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein. Auch wegen Diebstahls und Betrugs sind die vermeintlichen Täter angeklagt. Am Donnerstag wurden die Männer dem Haftrichter vorgeführt. Sie wurden auf Kaution freigelassen. Eine gerichtliche Verfügung verbietet ihnen, sich dem Zentrum vom Palma zu nähern. /sw