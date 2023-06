Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Dienstag (30.5.) einen Mann wegen des Verdachts der Verführung Minderjähriger und der Herstellung von pädophilem Material festgenommen. Der mutmaßliche Täter hatte sein Handy in einem Obdachlosenheim verloren. Es enthielt fast 300 Fotos von nackten Kindern oder Kindern in Badekleidung im Alter zwischen zwei und elf Jahren. Die Fotos waren unter anderem an der Playa de Palma aufgenommen worden.

Nationalpolizei übernahm Ermittlungen Die polizeilichen Ermittlungen begannen, nachdem versucht worden war, den Besitzer ausfindig zu machen. Auf dem Gerät wurden Fotos mit pädophilen Inhalten gefunden. Das Handy wurde daraufhin den Spezialisten der Gruppe für technologische Verbrechen und Cyberkriminalität der Nationalpolizei ausgehändigt. Nachdem sie die Justizbehörde gebeten hatten, den Inhalt des Smartphones auszulesen und zu analysieren, fanden die Ermittler der Nationalpolizei insgesamt 35 Fotodateien, die Kinder mit sichtbaren Genitalien zeigen. Außerdem fanden sie 267 Fotos von Minderjährigen im Alter zwischen zwei und elf Jahren in Badeanzügen und in sexuell anmutenden Positionen. Ein zweites Gerät wird geprüft Der Beamten konnten feststellen, dass Besitzer des beschlagnahmten Mobiltelefons an der Produktion des Bildmaterials beteiligt war. Ihm wurde ein weiteres Gerät abgenommen, auf dem er ähnliche Fotos angesammelt haben könnte. Ach dieses Handys wird nun an die Justizbehörde weitergeleitet, damit diese prüfen kann, ob es ebenfalls pädophiles Material enthält. /bro