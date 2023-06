Nationalpolizei, Ortspolizei oder Guardia Civil: Wo stelle ich auf Mallorca eine Anzeige?

Nationalpolizei (Policía Nacional), Ortspolizei (Policía Local), Hafenpolizei (Policía Portuaria) und die Guardia Civil. Bei so vielen Polizeiapparaten kann man als Ausländer schon mal durcheinanderkommen. In manchen Regionen Spaniens – die Balearen gehören nicht dazu – gibt es sogar noch eine regionale Polizei (Policía Autonómica).

Die gute Nachricht: Obwohl die verschiedenen Polizisten unterschiedliche Zuständigkeiten haben, können die Bürger jegliches Verbrechen auf allen Polizeiwachen anzeigen. Laut dem Generalrat der rechtsprechenden Gewalt (CGPJ), Spaniens höchstem Organ der Judikative, lässt sich eine denuncia zudem auch direkt bei der Staatsanwaltschaft (Fiscalía) oder beim Ermittlungsgericht (Juzgado de Instrucción) stellen. Handelt es sich um ein Verwaltungsvergehen, kann die Anzeige sowohl bei der Polizei als auch direkt auf dem zuständigen Amt gestellt werden.

Meist sprechen die Polizisten auf Mallorca auch ein wenig Englisch. Im Sommer werden Guardia Civil und Policía Nacional zudem gelegentlich in den Urlaubergebieten von deutschen Kollegen unterstützt.

Nationalpolizei - Notfallnummer 091

Die Policía Nacional hat ihre Hauptwachen in Palma, an der Playa de Palma und in Manacor. Eine interaktive Karte mit den Adressen gibt es hier: bit.ly/Karte-Polizei. Telefonisch ist die Wache unter der normalen Rufnummer 971- 22 55 00 (die Leitung wird mit den Kollegen der Ortspolizei Palma geteilt) und unter der Notfallnummer 091 erreichbar. Ausländer können per Telefon unter der Nummer 902- 10 21 12 eine Anzeige stellen. Am anderen Ende der Leitung sitzt montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr eine englischsprachige Person. Es können nur „kleinere“ Delikte angezeigt werden, die keine sofortige Intervention der Beamten bedürfen. Dazu zählen Einbrüche in Wohnungen, Häuser oder Fahrzeuge (robo con fuerza), Diebstahl (hurto), Sachbeschädigung (daño), gewaltsamer Überfall (robo con violencia) oder Betrug (estafa).

Die telefonische Anzeige ist jedoch nur der erste Schritt. Denn damit sie gültig ist, muss binnen 48 Stunden eine Wache der Policía Nacional aufgesucht werden, um die Angaben zu bestätigen.

Unter denuncias.policia.es/OVD kann eine Anzeige auch online gestellt werden. Es gibt eine deutsche Übersetzung. Die Polizei weist darauf hin, dass die Online-Variante nur möglich ist, wenn das Vergehen nicht Körperverletzung, Einschüchterung oder sexuelle Straftaten beinhaltet. Der Täter darf kein Bekannter des Anzeigenstellers sein und darf diesen auch nicht identifizieren können. Der Anzeigensteller darf nicht minderjährig sein, und auch nicht von Zeugen Kenntnis haben. Wenn die Straftat just in diesem Moment geschieht, muss der Notruf gewählt werden. Wie bei der telefonischen Anzeige muss die Online-Variante danach vor Ort bestätigt werden. Dafür sind 72 Stunden Zeit.

Allgemein gilt die 1824 gegründete, dem Innenministerium unterstehende Nationalpolizei als die höchste polizeiliche Instanz Spaniens. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, sie ist in dieser Funktion Ansprechpartner für Interpol. Die Beamten sind zudem für die Kontrolle der Aus- und Einreise zuständig und für die Ausländer daher einer der ersten Ansprechpartner. Die Policía Nacional stellt außerdem Personal- und Reisepässe aus.

Guardia Civil - Notfallnummer 062

Unter bit.ly/Karte-GC gibt es eine Suchfunktion für die verschiedenen Wachen der Guardia Civil. Eine Anzeige kann persönlich, schriftlich oder online eingereicht werden. Für die Anzeige vor Ort kann man im Internet vorab einen Termin ausmachen. Das geht unter bit.ly/Anzeige-GC. Auf dieser Seite ist auch die Online-Anzeige möglich. Es gelten praktisch die gleichen Regeln wie bei der Policía Nacional. Die Anzeigen können gestellt werden für Verlust/Diebstahl von Dokumenten oder Wertgegenständen (Pérdida o extravío de documentación y/o efectos), Fund von Dokumenten oder Wertgegenständen (Hallazgo de documentación o efectos), Autodiebstahl (Sustracción de vehículos), Diebstahl aus dem Inneren von Fahrzeugen (Sustracción en interior de vehículos), Raub und Sachbeschädigung. Die Angaben müssen danach vor Ort bestätigt werden. Die Guardia Civil ist unter den Notrufnummern 112 und 062 erreichbar.

Die Guardia Civil ist einerseits dem Verteidigungsministerium unterstellt, für das sie militärische Aufgaben übernimmt. Unter Leitung des Innenministeriums sind die Beamten auch im Polizeidienst tätig. Zu ihren Pflichten zählt der Grenzschutz sowie die Zollkontrolle. Die Guardia Civil reguliert den Verkehr auf Überlandstraßen und Autobahnen, sichert Gefängnisse und ausländische Botschaften und bekämpft den Terrorismus.

Ortspolizei - Notfallnummer 092

Die jeweilige Policía Local hat in der Regel auf Mallorca keine eigene Website. Folglich ist eine Anzeige auch nur vor Ort möglich. Neben der mit der Nationalpolizei geteilten Rufnummer sind alle Ortspolizei-Wachen der Insel unter der Notrufnummer 092 erreichbar. Die Ortspolizei Palma hat auf der Website der Stadt einen Leitfaden veröffentlicht, wann der Notruf gewählt werden soll. Dazu gehören Verkehrsunfälle mit Personen- oder erheblichen Sachschaden oder Beeinträchtigung des Verkehrs, die Meldung gefährlicher Verkehrsmanöver in Palma und Beeinträchtigungen des Verkehrs jeglicher Art, zum Beispiel durch Falschparker. Auch Störungen durch Lärm, Rauch oder Bauarbeiten sind Sache der Ortspolizei. Entgegengenommen werden aber auch Meldungen über verdächtige Personen sowie Gewalt gegen Personen, Tiere oder Objekte. Wie aus der Liste ersichtlich, sind die Aufgaben der Ortspolizei eher lokaler Natur. Sie untersteht der jeweiligen Kommune.

Was passiert mit der gestellten Anzeige auf Mallorca?

Laut Gesetz sind alle Personen ab 16 Jahren (Anwälte oder Geistliche ausgenommen) verpflichtet, eine Straftat zu melden, außer bei den Tätern handelt es sich um Familienmitglieder. Zur Wache ist ein Ausweis mitzunehmen. Kleinere Vergehen sind nur binnen eines Jahres anzeigbar. Die jeweilige Polizeieinheit, bei der die Anzeige eingegangen ist, wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten ermitteln. Wenn binnen 72 Stunden kein Täter festgestellt wird, wird der Fall bei kleineren Delikten archiviert. Andernfalls wird die Akte an einen Untersuchungsrichter weitergegeben. Der kann die Nachforschungen einstellen, wenn keine Straftat vorliegt, sie vorübergehend einstellen, wenn kein Täter identifiziert werden konnte, ihn an ein anderes Gericht weiterleiten oder direkt einen Strafprozess einleiten.