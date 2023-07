Die Nationalpolizei hat eine Urlauberin in der Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca festgenommen. Der 45-Jährigen wird vorgeworfen, ihre fünfjährige Tochter alleine im Hotel zurückgelassen zu haben, um in Ruhe saufen zu gehen. Die Festnahme erfolgte bereits am vergangenen Dienstag (27.6.), wurde aber erst jetzt bekannt.

Informationen der Polizei zufolge hatte die Frau im Hotel eine andere Urlauberfamilie kennengelernt, die eine Tochter im gleichen Alter hatte. Daraufhin ließ die Mutter ihr Kind bei den Fremden und fing an, literweise Bier zu konsumieren, bis sie komplett betrunken war. Dieses Verhalten wiederholte sich Tag für Tag. Andere Familie kümmerte sich um das Kind Die andere Familie kümmerte sich um die verlassene Tochter. Die Eltern gaben ihr zu essen, cremten sie mit Sonnenschutz ein, passten auf, wenn sie im Pool war, und kauften ihr sogar Schwimmhilfen. Das Hotelpersonal beobachtete derweil das Verhalten der Mutter, bis es schließlich entschied, einzugreifen und ihr nichts mehr einzuschenken. Daraufhin deckte sich die Frau in einem nahegelegenen Supermarkt ein und kehrte mit dem gekauften Alkohol ins Hotel zurück. Der Familie, die sich um ihre Tochter kümmerte, wurde das ganze zu bunt. Sie rief die Polizei, um eine Anzeige zu erstatten. Die eingetroffenen Beamten klopften an die Zimmertür der Frau, diese weigerte sich aber aufzumachen. Als sie es dann doch irgendwann zur Tür schaffte, war sie so betrunken, dass sie kaum das Gleichgewicht halten konnte. Urlauberin wurde festgenommen Die Beamten konfrontierten sie mit den Vorwürfen, woraufhin die Urlauberin erklärte, sie sei gar nicht betrunken. Der starke Alkoholgeruch im Zimmer widerlegte diese Behauptung schnell. Die Frau wurde daraufhin wegen Vernachlässigung von Schutzbefohlenen festgenommen. Das Kind wurde in eine staatliche Auffangstelle gebracht. Am darauffolgenden Tag reiste der Vater aus der Heimat nach Mallorca, um die Tochter in Empfang zu nehmen und sie nach Hause zu bringen. /pss