Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Montag (26.2.) einen Luxusuhrendieb festgenommen. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, soll der Mann einem deutschen Urlauber bestohlen haben.

Zu dem Vorfall kam es an Neujahr. Das Opfer wollte ein Restaurant in Port d'Andratx verlassen, als ihn der Täter von hinten überfiel und die Uhr vom Arm riss. In der Pressemitteilung wird der Wert mit 50.000 Euro angegeben.

Auch der Abnehmer des Diebesgutes verhaftet

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Dieb die Uhr – Marke und Modell werden nicht genannt – bei einem Goldhändler in Palma verkaufen konnte. Die obligatorische Meldung aller gekauften Gegenstände umging der Abnehmer.

In der vergangenen Woche konnte die Guardia Civil die Uhr sicherstellen und dem Eigentümer nach Deutschland schicken. Der Goldhändler wurde festgenommen. Nun blieb noch die Suche nach dem Dieb übrig. Die Ermittler fanden heraus, dass der Mann eigentlich in Barcelona gemeldet ist. Sie fanden ihn aber am Montag in Andratx.