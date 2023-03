Diebstahlwelle auf Mallorcas Golfplätzen: Mit diesen Tricks entwenden die Gauner Rolex-Uhren

Diebe treiben derzeit auf den Golfplätzen Mallorcas ihr Unwesen. Sie haben es auf die meist besser betuchten Golfspieler und ihre Wertsachen abgesehen. Diese Woche wurde einem Golfer in Capdepera eine 18.000 Euro teure Rolex-Uhr sowie 1.500 Euro Bargeld gestohlen, die der Mann in der Golftasche bei sich trug. Beim Abschlag ließ er sie für einen Moment aus den Augen. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall.

Das Problem tritt auf allen Plätzen auf

Egal ob auf den Golfplätzen in Palma de Mallorca, Calvià, Andratx, Felanitx oder Son Servera - das Problem ist omnipräsent. Die Leiter der Golfplätze haben einen Chat, in dem sie sich gegenseitig von den Vorfällen informieren. Der Golfclub Vall d'Or warnt nun seine Mitglieder mit einem Aushang, was eine umstrittene Maßnahme in der Branche darstellt.

"Sehr geehrte Golfspieler, aufgrund der derzeitigen Diebstahlwelle, die auf den gesamten Golfplätzen Mallorcas herrscht, möchten wir Sie bitten, jederzeit auf ihre Sachen aufzupassen", heißt es auf Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch.

Israel Rodríguez ist der Leiter des Golfplatzes. Er gesteht, dass er lange Grübeln musste, ehe er sich für den Aushang entschied. "Wegen des Ausmaßes des Problems möchte ich unsere Mitglieder nicht nur mündlich darauf hinweisen, ehe es zu Diebstählen kommt. Mir ist klar, dass das keine gute Werbung für unseren Club ist. Aber es ist der effektivste Weg, damit die Diebstahlwelle aufhört. Die Opfer müssen die Vorfälle anzeigen."

Diebe gehen professionell vor

"Ein Golfplatz ist schlecht abzusichern", so Rodríguez. Die Diebe schlagen meistens auf dem Grün zu. In einem unachtsamen Moment holen die Langfinger die Wertsachen aus der Golftasche und verschließen sie danach wieder. Der Diebstahl wird erst bemerkt, wenn der Golfer im Club seine Wertsachen sucht.

Einige Kriminelle heben gar Löcher aus und bewegen die Zielfahne, damit sich der Golfer ihrem Versteck nähert. Festnahme sind bislang keine bekannt. Auch die Überwachungskameras zeichnen selten etwas auf. Wenn, dann ist höchstens ein Dieb zu sehen, wie er sich sprintend vom Tatort entfernt. Eine Verbindung zu den italienischen Mafia-Clans, die es in den Hotspots der Schönen und Reichen auf Luxusuhren abgesehen haben, ist nicht bekannt. /rp