Dach der Kirche von Son Negre auf Mallorca stürzt in sich zusammen

Das Dach der Kirche von Son Negre in der Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca ist am Mittwoch (3.4.) in sich zusammengestürzt. Steine, Ziegeln und Holzkonstruktion fielen in den Innenraum des Gotteshauses, das im Jahr 1878 fertiggestellt worden war, und beschädigten die Kirchenbänke und verschiedene Kunstwerke in dem Gebäude. Personen kamen bei dem Einsturz nicht zu Schaden.

Schon seit Jahren machte der Zustand der Kirche Sorgen, an den Seitenwänden hatten sich große Risse gebildet. Diese sollten eigentlich federführend vom Erzbistum Mallorca repariert werden, dem die Kirche gehört.

Vom Dach ist nicht viel übrig. / Sebastià Sansó

Kein Geld und wenig Nutzung

Allerdings vertagte man die Renovierungsarbeiten immer wieder, vor allem, weil kein Geld da war und die Kirche von Son Negre das ganze Jahr über geschlossen war und nur zu zwei Gottesdiensten ihre Pforten öffnete.

Zwar hat keiner der Anwohner des kleinen Weilers Son Negre den Einsturz direkt mitbekommen, aber einige von ihnen sind nach Bekanntwerden der Nachricht auf den nahegelegenen Hügel von Son Galiana gestiegen, von wo aus man die Beschädigungen erkennen konnte.

Ein undatiertes Bild aus der Vergangenheit. / DM

Son Negre hat nur 21 Häuser

Die Kirche weist die Besonderheit von zwei runden Türmchen am Eingang auf. Die Sakristei musste bereits vor einigen Jahren abgestützt werden, weil sie einzustürzen drohte.

Der Weiler Son Negre liegt an der Landstraße Ma-4021 zwischen Manacor und Son Carrió. Insgesamt gibt es in dem Minidorf 21 Häuser und eine ehemalige Schule, die ebenfalls dringend renoviert werden müsste.