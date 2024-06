Wegen Abiturienten vom spanischen Festland: Polizei auf Mallorca verstärkt ihre Präsenz in Arenal

Derzeit ist die Playa de Palma nicht nur voller deutscher und niederländischer Partytouristen. Ab Juni mischen sich vor allem im Bereich von Arenal jedes Jahr auch zahlreiche Abiturienten-Gruppen vom spanischen Festland unter die Urlauber. Auch sie wollen auf Mallorca feiern.

Daher verstärkt die Polizei ihre Präsenz in dem Gebiet um diese Jahreszeit immer. Am Montag (3.6.) haben sich Verantwortliche der Ortspolizei von Palma und der der Gemeinde Llucmajor sowie die Leiter der Truppen der Nationalpolizei und der Guardia Civil in der Gegend getroffen, um gemeinsam zu besprechen, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen sie in diesem Jahr gegen den Sauftourismus und unzivilisiertes Verhalten vorgehen wollen. Die Partyurlauber vom Festland sind während circa vier Wochen vor allem in Arenal, teils Gemeindegebiet von Llucmajor, teils von Palma, unterwegs.

Meist buchen die Abiturienten die oft fünf Tage lang dauernden Reisepakete bei auf dem Festland auf die Studienreisen spezialisierten Reisebüros wie etwa Unicampus.

Hunderte spanische Schüler feierten 2022 eine nächtliche Party in Arenal. / DM (Archivfoto)

Noch bis 5. Juli

Auf dem Programm steht dann nicht nur Feiern. Auch Busausflüge in verschiedene Teile der Insel, wie Alcùdia, Calvià oder Son Fusteret in Palma, wo die Abiturienten Konzerte besuchen, sind Teil der Abi-Reisen. Neben dem offiziellen Programm organisieren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Arenal jedes Jahr auch private Saufgelage ("botellones") am Strand und an der Promenade. Daher sind ab den späteren Abendstunden, gegen 22 Uhr, seit der Nacht zum Sonntag (9.6.) vermehrt Polizeikräfte im Einsatz, sowohl in Uniform als auch in Zivil. Sie bleiben bis gegen 3 Uhr nachts.

Kein neues Problem

Die Verantwortlichen auf der Insel rechnen damit, dass in den kommenden vier Wochen rund 22.000 Abiturienten zum Feiern nach Mallorca kommen. Die Reisen kosten in der Regel knapp 500 Euro. Inklusive sind die Hin- und Rückreise, das Hotel sowie die Eintrittskarten zu einem Musikfestival. Die jungen Leute sind in der Regel an der Playa de Palma und in Magaluf untergebracht. Schon seit Jahren sorgen die spanischen Partyurlauber für Ärger an der Playa de Palma, sodass sich regelmäßig die Anwohner beschweren. /sw