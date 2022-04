Seit Anfang des Jahres 2022 sind die Zeitungs- und Bücherkioske am Flughafen von Son Sant Joan auf Mallorca nun bereits geschlossen. Zahlreiche Passagiere haben sich seither gefragt, woran das liegt. Eine Sprecherin des staatlichen Flughafenbetreibers Aena klärt auf: "Die Konzession des bisherigen Betreibers war ausgelaufen." Der neue Konzessionär stehe bereits fest, es müssten nur noch einige wenige bürokratische Vorgänge erledigt werden, bis die neuen Betreiber beginnen könnten, die Kioske wieder einzuräumen und zu öffnen.

"Relay" wird verschwinden

Verschwinden wird der bisherige Name "Relay". Unter welchem Namen die Kioske in Zukunft wieder eröffnen, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. Der genaue Zeitpunkt für die Öffnungen steht ebenfalls noch nicht fest. Die Sprecherin rechnet damit, dass die ersten drei Kioske - der im Ausgangsbereich "Salidas" sowie die beiden in den Terminals A und C - zu Beginn des Sommers im Juni öffnen werden. Die anderen drei im Bereich der Gepäckaufgabe sowie in den Terminals B und D sollen dann im Lauf des Sommers dazukommen.

Es könne sein, dass sich die Öffnung des ein oder anderen Standes noch verzögert, weil der Betreiber eventuell kleinere Umbauarbeiten ausführen wolle. Ob und an welchen Kiosken das der Fall sein werde, stehe zum momentanen Zeitpunkt aber noch nicht fest. /jk