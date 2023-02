Was muss von meinen Söhnen veranlasst werden, wenn ich tot in der Wohnung umfalle? Ich werde auch künftig im Winter auf Mallorca sein und bald 81 Jahre alt. (Sonja O., per E-Mail)

Als Erstes ist die Ambulanz zu verständigen (empfehlenswert: die App my 112). Wird der Tod festgestellt, kommt die Ortspolizei mit Informationen über Bestattungsinstitute hinzu. Es gibt außerdem Versicherungen, die diese Aufgaben erledigen, sowie auch den Service deutschsprachiger Beerdigungsinstitute (etwa mallorca-bestattungen.com).

Wo kann ich eigene Bilder verkaufen?

Können Sie uns sagen, wann und wo es Märkte auf der Insel gibt, auf denen man einen Stand aufstellen kann, um selbst gemalte Bilder zu verkaufen? (Tom R., per E-Mail)

Meistens sind es die firas, die Messen, auf denen Sie Bilder verkaufen können. Auskunft hierüber finden Sie unter firesifestes.es. Auf dieser Website können Sie die Dörfer sowie die Monate anklicken. Für die Genehmigung eines Standes ist dann die entsprechende Gemeinde zuständig.

Parkgenehmigung für Schwerbehinderte auf Formentor

Meine Ehefrau ist schwerbehindert und hat auch eine EU-Parkgenehmigung. Wo beantragen wir die Fahrtgenehmigung zum Leuchttum am Cap de Formentor? (Max P., per E-Mail)

Für eine Genehmigung schreiben Sie am besten eine Mail auf Englisch oder Spanisch (eine Übersetzung mit Google Translate oder Deepl sollte reichen) mit einem Foto der Parkgenehmigung an: formentor @dgt.es oder an tickets formentor@dgt.es.

