Der durchschnittliche Strompreis steigt am Montag (7.3.) auf ein noch nie dagewesenes Hoch: 442,54 Euro kostet das Megawatt pro Stunde (Mw/h). Zwischen 8 und 9 Uhr an diesem Montag sowie zwischen 20 und 21 Uhr liegt das teuerste Zeitfenster bei 500 Euro, während das billigste mit 379,02 Euro zwischen 23 und 24 Uhr liegt. Bereits am Sonntag war der zweithöchste Durchschnittspreis der Geschichte (379,03 Euro) erreicht worden.

Zehnmal so hoch wie vor einem Jahr Nach dieser erneuten Erhöhung, die inmitten der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine erfolgt, ist der Strompreis fast zehnmal so hoch wie noch vor einem Jahr, als er bei 45,07 Euro/MWh lag. Zudem ist er rund 90 Prozent höher als zu Beginn des Krieges am 24. Februar. Der bislang höchste Durchschnittspreis wurde am 23. Dezember vergangenen Jahres erzielt, als er bei 383,67 Euro/MWh lag. Angesichts dieses Preisanstiegs, der sich tendenziell noch verstärken könnte, hat die Regierung beschlossen, die Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen des Anstiegs auf die Rechnungen der Verbraucher zu verlängern. Die Ermäßigung über den staatlichen Sozialtarif bono social eléctrico von 60 Prozent für sozial schwache Bevölkerungsgruppen und von 70 Prozent für besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen wurde bis zum 30. Juni verlängert, ebenso wie die Steuerermäßigungen auf der Rechnung wie die reduzierte Umsatzsteuer von zehn Prozent. Aktueller Strompreis gilt nicht für alle Verbraucher Die täglich aktualisierten Strompreise gelten nicht für alle Verbraucher. Spaniens Strommarkt ist zweigeteilt in einen regulierten und einen liberalisierten Teil, bei dem die Kunden mit den Anbietern einen eigenen Tarif aushandeln. Kunden, die sich nie mit ihrer Stromrechnung auseinandergesetzt haben oder auch Bezieher des staatlichen Sozialtarifs haben weiter auf ihrer Rechnung PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) stehen. Das sind spanienweit knapp elf Millionen Haushalte. Für sie gelten die täglich aktualisierten Tarife. Für alle anderen gibt es einen vertraglich vereinbarten, fixen Tarif, der nur langfristig an die Preise auf dem Großmarkt angepasst wird. /pss/ff