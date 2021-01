Atlético Baleares fährt Heimsieg ein

Mallorcas Drittligist Atlético Baleares startet erfolgreich ins neue Jahr: Am Sonntag (24.1.) gewannen die Inselkicker mit 3:0 im Heimspiel gegen Rayo Majadahonda.

Das erste Tor war ein Eigentor der Gegner. In der 26. Minute schoss Abwehrspieler Manu Sánchez versehentlich ins eigene Eck und sorgte so für den Vorsprung der mallorquinischen Gastgeber. In der 31. Minute packten diese ihr Glück selbst an - Coro verwandelte einen Torschuss in das 2:0. In der 63. Minute erzielte auch David Haro ein Tor und machte das 3:0 perfekt. Atlético Baleares steht damit auf dem vierten Platz seiner Gruppe in der dritten spanischen Liga. /somo