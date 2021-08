Mallorcas Goldjunge ist jetzt ein Silberjunge: Der Rennkanute Marcus Cooper Walz, Olympiasieger im Einer-Kajak von Rio 2016, hat am Samstag (7.8.) in Tokio mit dem spanischen Kajak-Vierer die Silbermedaille geholt. Das spanische Boot kam nach 500 Metern nur knapp hinter dem deutschen Boot mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ins Ziel.

"Für uns ist das wie Gold", sagte Marcus Cooper Walz nach dem Rennen gegenüber dem spanischen Fernsehen. Das Team hatte in der fünfjährigen Vorbereitung seit Rio etliche Schwierigkeiten zu überwinden. Zuletzt waren im Februar bei einem Verkehrsunfall ihre Rennboote zerstört worden.

Marcus Cooper Walz ist als Sohn eines Briten und einer Deutschen in Cala d'Or an der Ostküste von Mallorca aufgewachsen. In Rio hatte er nach einer spektakulären Aufholjagd überraschend die Goldmedaille im Einer-Kajak über 1.000 Meter geholt. /ck