Eine gute Leistung, aber am Ende hat es nicht gereicht. Real Mallorca hat am Sonntagabend (20.2.) auswärts bei Betis Sevilla mit 2:1 verloren.

Die Gastgeber, eines der Überraschungsteams der Saison, ging unter der Leitung des chilenischen Trainer Manuel Pellegrini als stärkere Mannschaft in die Partie. Nach dreizehn Minuten hätten sie durch einen Schuss von Juanmi vom Rand des Strafraums in Führung gehen können. Torwart Sergio Rico, der in der Winterpause von Paris Saint Germain nach Mallorca gewechselt war, konnte die Führung gerade noch abwehren.

Böses Foul kurz vor der Halbzeit

Der erste Treffer kam dann in der 25. Minute. Nach einer Flanke von Canales köpfte Alexandre Canales den Ball ins Tor der Mallorquiner. Fünf Minuten später hatte Muriqi nach Vorarbeit von Jaume Costa die Chance zum Ausgleich, traf aber nur den Pfosten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Galarreta von Victor Ruiz niedergesäbelt. Der baskische Spieler in Diensten von Real Mallorca wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss ausgewechselt. Für ihn könnte die Saison vorbei sein.

In der zweiten Halbzeit hielt sich Mallorca wacker in der Abwehr gegen die anstürmenden Andalusier, hatte aber Schwierigkeiten, das Spiel im Angriff selbst zu gestalten. Die vorläufige Erlösung kam erst in der 74. Minute. Diesmal gelang die Kombination aus Flanke von Jaume Costa auf Muriqi. Der Kosovare machte sich Platz im Strafraum und traf zum Ausgleich.

Die Freude währte nur kurz. In der 81. Minute berührte Battaglia einen Ball im Strafraum mit der Hand. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Willian José verwandelte.

Die Mallorquiner stehen nach 24 Spielen mit 26 Punkten auf Platz 16 und sind damit sechs Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Betis Sevilla ist mit 46 Punkten und dem dritten Tabellenplatz weiterhin auf Champions League-Kurs. /pss