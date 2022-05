Fußballstar Robert Lewandowski nutzte die Sommerpause der Fußball-Bundesliga in Deutschland am vergangenen Wochenende für einen kurzen Abstecher nach Monaco. Beim Formel 1 Grand Prix in Monte Carlo zeigt er sich in bester Plauderlaune, unter anderem über seinen Sommerflirt mit dem FC Barcelona. Bereits seit ein paar Wochen spricht der Pole ganz offen über den Wunsch, den FC Bayern im Frühherbst seiner Karriere zu verlassen und nochmal ein neues Abenteuer zu wagen.

Auf Mallorca begann die Liebe zu Spanien "Wir haben ein Haus auf Mallorca. Das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort, nicht nur, um dort Urlaub zu machen", sagte er am Sonntag (29.5.). Einen Tag später legt Lewandowski auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft nach: "Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei". Der nächste Akt im Wechsel-Theater dürfte den Verantwortlichen an der Säbener Straße in München erneut die Köpfe rauchen lassen. Die pochten bislang auf den gültigen Vertrag Lewandowskis bis zum Sommer 2023. Doch der Stürmer lässt nicht locker und forcierte einen Wechsel zuletzt mehrfach. Auch um Nationalspieler Serge Gnabry ranken sich Abschiedsgerüchte. Mit Corentin Tolisso verlässt außerdem der einstiege Rekordneuzugang der Münchener noch in diesem Sommer den Verein. Viel zu tun also für Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić, der zu Transfergesprächen erst vor kurzem auf Mallorca weilte. Dabei ging es jedoch nicht um Robert Lewandowski, der nun unerwartet zu einem echten Problem für den deutschen Rekordmeister werden könnte. Auf Mallorca begann die Liebe Lewandowskis zu Spanien. Ob er sie auch bald in Diensten des FC Barcelona zelebrieren darf, wird wohl eines der bestimmenden Themen der Sommerpause bleiben.