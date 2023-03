Im Spiel gegen die Basken von Real Sociedad am Sonntag (12.3.) im Stadion von Son Moix hat Real Mallorca immerhin einen Punkt geholt: Es endete mit einem 1:1.

Ausgleich in der zweiten Halbzeit

Die Mannschaft aus San Sebastián ging in der ersten Halbzeit durch Carlos Fernández in Führung, doch die Mallorquiner glichen in der zweiten Halbzeit durch den Südkoreaner Kang In Lee aus.

Das Spiel beendeten die Gegner mit zehn Mann, nachdem Mikel Merino nach einem Foul an Abdón Prats in der 89. Minute mit einer glatten roten Karte des Feldes verwiesen worden war. /bro