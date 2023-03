Das war wohl nix: Mit einer mittelmäßigen Leistung hat Real Mallorca am Samstagabend (4.3.) das Spiel gegen den Tabellenletzten aus Elche mit 0:1 verloren. Die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre bescherte den Gästen nicht nur den ersten Auswärtssieg. Es war zudem noch das erste Mal in dieser Saison, dass Elche kein Gegentor bekam.

Dabei hatte das Spiel durchaus gut angefangen für die Mallorquiner. In den ersten zehn Minuten spielten die Gastgeber gleich mehrere gute Chancen durch Kadewere und Kang In heraus. Elche schien beweisen zu wollen, dass sie verdient auf einem Abstiegsplatz stehen, blieb über weite Teile der ersten Halbzeit ganz weit weg vom Tor des mallorquinischen Keepers Rajkovic. In der 23. Minute hätte Real Mallorca durch Dani in Führung gehen müssen. Elches Nteka klärte auf der Linie.

Elche schaltet den Turbo ein

Es fehlte der Heimmannschaft nicht an Willen, aber doch an der Umsetzung. Mit der Zeit ging den Spielern die Kraft aus, währenddessen schaltete Elche den Turbo ein. Das Spiel drehte sich und nun waren es die Gäste, die sich unerwartet gute Chancen erarbeiteten. Boyé, der ein tolles Spiel machte, setzte mit einem Schuss aus der Drehung ein erstes Ausrufezeichen. Rajkovic konnte nur mit Mühe klären.

Das Spiel entschied sich erst gegen Ende. In der 88. Minute stand Boyé nach einem Eckball völlig frei im Strafraum und knallte den Ball ins Netz. Zum Aufreger kam es dann in der Nachspielzeit. In der 96. Minute erzielte Muriqi den Ausgleich für die Mallorquiner. Doch es gab Zweifel. Minutenlang wurde der Videobeweis ausgewertet. Dann erkannte Schiedsrichter Manuera Montero das Tor ab. Der Grund: Maffeo hatte Guti kurz vor dem Tor gefoult.

Rote Karte

Der Ärger bei den Mallorquinern war groß. Toni Amor fing sich auf der Ersatzbank noch die Rote Karte wegen Protestierens ein. Javier Aguirre zeigte sich nach dem Spiel erbost. Den nicht nur sei das aberkannte Tor fragwürdig. Auch das anerkannte Tor von Elche werfe Fragen auf. Aguirre suggerierte, dass seine Spieler bei der Ecke mit unfairen Mitteln behindert wurden und dass Boyé deshalb frei zum Torschuss kommen konnte. "Der Videobeweis entscheidet immer gegen uns", zeterte der Mexikaner. Mallorca steht nach dem 24. Spieltag mit 31 Punkten auf Platz 10 der Tabelle. /pss