Triumph auf fremdem Terrain bei einem zuvor sieben Spiele lang ungeschlagenen Team und den Klassenerhalt in der Primera División damit quasi in der Tasche: Am 29. Spieltag ist für den Fußball-Erstligisten Real Mallorca alles nach Plan verlaufen. Am Montagabend (17.4.) setzte sich die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre beim Tabellennachbarn Celta de Vigo in Galicien mit 1:0 durch.

Und der Sieg war auf jeden Fall verdient. Real Mallorca konnte speziell in der ersten Halbzeit einige Akzente setzen und ließ in der Abwehr so gut wie keine Chance der Gastgeber zu. Nach einer Viertelstunde hätte Amath, der gefährlichste Spieler der Gäste an diesem Abend, Real Mallorca bereits in Führung bringen können. Sein Schuss nach einem grandiosen Pass von Kang-in Lee ging aber knapp vorbei.

Treffer in der 21. Minute

In der 21. Minute machte es der Senegalese besser und verwandelte aus kurzer Distanz einen Ball, den die Abwehr von Celta de Vigo nicht unter Kontrolle gebracht hatte. In der 38. Minute hätte es beinahe 2:0 für Real Mallorca gestanden, doch erneut Amath vergab knapp.

In der zweiten Halbzeit war zunächst weiterhin Real Mallorca die spielbestimmende Mannschaft und kam mehrfach durch Standardsituationen gefährlich vors gegnerische Tor. Sturmtank Muriqi hatte sein Visier an diesem Abend allerdings nicht richtig eingestellt und vergab mehrere Chancen.

Lattenkracher der Hausherren

Wie zu erwarten legten die Hausherren in der Schlussphase eine Schippe drauf und kamen in der 82. Minute erstmals gefährlich vor das Tor von Real Mallorca. Ein Lattenkracher von Tapia blieb allerdings ohne Folgen für die Gäste, die den Sieg sicher über die Zeit brachten und dank einer hervorragenden Defensivleistung bei einer Mannschaft gewannen, die gut in Form war.

Mit nun 37 Punkten und zehn Zählern Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz kann Real Mallorca entspannt in die letzten neun Partien gehen. In der Primera División genügten in den zurückliegenden Jahren zumeist 40 Punkte für den Klassenerhalt. Die nächste Partie steht am Sonntag (23.4.) um 18.30 Uhr gegen Getafe im Stadion von Son Moix an. Die Madrider Vorstädter stehen mit 31 Zählern derzeit auf Rang 15 und brauchen dringend noch Punkte gegen den Abstieg.