"Odyssey of the Seas" liegt mit zwei Covid-Fällen vor Palma de Mallorca

Die "Odyssey of the Seas" am Montagmorgen (24.5.) in der Bucht von Palma.

Die "Odyssey of the Seas" am Montagmorgen (24.5.) in der Bucht von Palma. Foto: MZ

Die "Odyssey of the Seas", ein gerade erst vom Stapel gelaufenes Riesen-Kreuzfahrtschiff der Reederei Royal Caribbean, liegt seit Montagmorgen (24.5.) in der Bucht von Palma de Mallorca. Wie eine Sprecherin der balearischen Hafenbehörde gegenüber der MZ bestätigte, ist der unvorhergesehene Zwischenstopp auf zwei Corona-Fälle unter der Crew zurückzuführen. Sie sollen nun am Vormittag von Bord gebracht werden. Anlegen werde das Schiff nicht. Die "Odyssey of the Seas" werde gerade vom Mittelmeer in die Karibik überführt. Abgelegt habe sie in Civitavecchia (Rom).

Die beiden positiv getesteten Crew-Mitglieder zeigten keine Corona-Symptome, wie die für den internationalen Grenzverkehr in Spanien zuständige Gesundheitsbehörde Sanidad Exterior über eine Regierungssprecherin mitteilen lässt. Derzeit seien sie in ihren Kajüten isoliert. Nachdem sie von Bord gegangen sind, sollen sie "in eine Klinik" gebracht werden, um dort die Quarantäne zu verbringen.

Im Übrigen greife nun auf dem Schiff das international für solche Fälle vorgesehene Corona-Protokoll, so die Regierungssprecherin gegenüber der MZ. Die Durchführung und Überwachung dieser Maßnahmen sei einzig und allein Sache der Reederei. Sanidad Exterior böte lediglich Hilfestellung. Das Anlegen im Hafen sei nicht geplant, betonte auch die Regierungssprecherin.

Auf dem knapp 350 Meter langen Schiff haben theoretisch 4.284 Passagiere Platz. Wie viele an Bord sind, ist unklar. Eine Royal-Caribbean-Sprecherin antwortete bislang nicht auf die MZ-Nachfrage.

Die deutsche Meyer Werft hatte die "Odyssey" als letztes von fünf Schiffen der sogenannten Quantum-Reihe erst Ende März ausgeliefert. Seither war es von Haifa (Israel) aus im östlichen Mittelmeer unterwegs. Haupteinsatzgebiet soll aber die Karibik sein, wie aus der Website von Royal Caribbean hervorgeht. Laut der Sprecherin der spanischen Regierung befindet sich die "Odyssey" gerade auf einer Reise in die USA.

Internationale Kreuzfahrten sind in Spanien noch untersagt, die Kreuzfahrtschiffe dürfen derzeit nur, wie etwa auf den Kanaren, von einem spanischen Hafen zum anderen fahren. Ab Mitte Juni wollen auch Tui Cruises und Aida Cruises solche innerspanischen Reisen von Mallorca aus anbieten.

Diese Meldung wird weiter aktualisiert.