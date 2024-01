Die Wetterprognose für Santa Margalida verspricht eine überwiegend milde Woche mit einem abwechslungsreichen Mix aus Sonne und Wolken. Der 7-Tage-Wettertrend hält angenehme Temperaturen und geringfügige Windbewegungen bereit, während sich das Wettergeschehen in einer Spanne zwischen leicht bewölktem Himmel und überwiegend bedeckten Tagen abspielt.

Wetterentwicklung im Detail: Temperaturen und Bedingungen

Ab Freitag, den 26. Januar 2024, erfreuen wir uns am Wetter in Santa Margalida an einem leichten Wechselspiel zwischen wenigen Wolken und klarem Himmel. Das Thermometer zeigt angenehme 19 Grad Celsius, und der Wind hält sich mit 3 km/h zurück. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 54% und der Luftdruck bei 1032 hPa garantieren ein angenehmes Klima für alle Outdoor-Aktivitäten.

Das Wochenende startet mit überwiegend bewölktem Himmel am Samstag, den 27. Januar, bei Temperaturen um die 18 Grad Celsius. Sonntag, der 28. Januar, präsentiert sich mit aufgelockerten Wolkenfeldern und erneut milden 17 Grad Celsius.

Doch trotz der Wolken heißt es nicht, dass die Sonne sich gänzlich versteckt. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten laden noch immer zu Spaziergängen in der Natur ein. Mit Sonnenaufgängen kurz nach 7 Uhr morgens und Sonnenuntergängen, die sich bereits gegen 17:00 Uhr dem Tag neigen, können die Einwohner und Besucher von Santa Margalida das Tageslicht gut nutzen.

Die letzten Tage des Monats Januar sowie der Beginn des Februars versprechen mit Temperaturen, die stetig um die 15 bis 16 Grad Celsius liegen, eine Fortsetzung des milden Winters. Am Montag, 31. Januar, wie auch am Donnerstag, 2. Februar wird ein klarer Himmel erwartet, der zu Aktivitäten im Freien einlädt.

Aussichten für das Wochenende und den Start in den Februar

Am Wochenende vom 30. Januar bis 31. Januar wird es mit höherer Luftfeuchtigkeit und überwiegend bedecktem Himmel etwas frischer. Die Temperaturen pendeln sich hier bei 15 Grad Celsius ein, während der Wind mit 4 km/h für eine leichte Brise sorgt.

Zum Start in den neuen Monat belohnt uns Santa Margalida mit strahlendem Sonnenschein. Klare Himmel dominieren die ersten Februartage, und die Temperaturen klettern wieder leicht auf 16 Grad Celsius.

Mit diesen Aussichten steht einer angenehmen letzten Januarwoche und einem sonnigen Start in den Februar nichts im Weg. Genießen Sie das Wetter in Santa Margalida, und planen Sie Ihre Aktivitäten mit dem positiven 7-Tage-Wettertrend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 03:05:56. +++