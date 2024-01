Das idyllische Bergdorf Puigpunyent auf Mallorca präsentiert sich in der letzten Woche des Januars und zu Beginn des Februars mit einem vielschichtigen Wettergemisch, das sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde des gemütlicheren Wolkenschauspiels erfreuen dürfte. Die Temperaturen sind dabei mild und für die Wintersaison auf der Baleareninsel typisch.

Wettervorhersage für Puigpunyent (26.01.2024 - 02.02.2024)

Das Wetter in Puigpunyent zeigt sich am 26. Januar 2024 mit einigen wenigen Wolken und angenehmen 17°C, was die nahende Frühlingssonne erahnen lässt. Ein leichter Wind weht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, was für ein ausgesprochen angenehmes Klima sorgt.

Der 27. Januar begrüßt uns mit einem bedeckten Himmel und etwas kühleren Temperaturen von 15°C. Mit einem schwachen Wind von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61% ist das Wetter noch immer günstig für Spaziergänge in der wunderschönen Landschaft der Umgebung.

Auch der 28. und 29. Januar verharren bei ähnlichen Werten, wobei der Himmel mehr Wolken aufzeigt und die Temperaturen leicht auf 14°C sinken. Eine Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 72% führt zu einem stärker spürbaren Feuchtigkeitsgefühl.

Der 30. Januar setzt den Trend fort mit überdachtem Himmel und einem Quecksilberstab, der sich auf 13°C einstellt. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben relativ stabil und weisen auf eine beständige Wetterlage hin.

Ein klarer Himmel begrüßt uns dann zum Monatsende am 31. Januar und am 1. Februar, wobei die Temperaturen moderat bei 13 bis 14°C liegen. Diese klaren Tage bieten sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten und um die beeindruckende Landschaft Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Der 2. Februar führt die Serie der klaren Himmel fort, mit Temperaturen, die weiterhin auf einem behaglichen Niveau von 13°C verweilen. Damit endet die Wetterprognose für Puigpunyent mit einem hoffnungsvollen Ausblick auf einen angenehmen Start in den Februar.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 03:01:09. +++