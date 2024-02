Son Servera, ein bezaubernder Ort auf Mallorca, erwartet in den nächsten Tagen eine Mischung aus strahlend blauem Himmel und leichten Regenschauern. Wir durchleuchten das bevorstehende Wettergeschehen für Sie, damit Sie perfekt vorbereitet sind auf alles, was Mutter Natur bereithält.

Der Wettertrend für die Woche vom 04.02.24 bis 11.02.24

Beginnen wir mit einem lichtdurchfluteten Sonntag, dem 04. Februar 2024: Ein klarer Himmel begrüßt Sie bei angenehmen 17°C. Die aktuelle Wetterlage zeichnet sich durch eine Ruhe vor dem Sturm aus, da bei einer sanften Brise von gerade mal 4 km/h das Meer zum Greifen still zu sein scheint. An diesem Tag klettern Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht über 59%, und der Luftdruck hält starke 1031 hPa.

Der 05. Februar präsentiert sich mit wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen, die sich auf Wohlfühlwerte von 18°C erheben. Der Wind nimmt ein wenig zu (6 km/h), und die Feuchtigkeit sinkt leicht auf 55%, was für das optimale Inselklima sorgt.

Der Mittwoch, der 06. Februar, erwartet Sie mit einem bedeckten Himmel, aber halten Sie Ihren Regenschirm bereit, denn der Tag wird trocken bleiben bei milden 17°C.

Die folgenden Tage, der 07. und 08. Februar, verwöhnen Sie erneut mit klarem Himmel; ein Szenario, wie es im malerischen Reiseprospekt steht. Die Temperaturen erreichen entspannte 16-17°C, während ein auflebender Wind von bis zu 11 km/h für eine willkommene Erfrischung sorgen dürfte.

Doch wie es auf der Insel häufig der Fall ist, bringt das abwechslungsreiche Wetter auch Regenschauer am Wochenende mit sich. Am 09. und 10. Februar sorgt leichter Regen für eine erdende Abkühlung, während die Quecksilber-Säule auf bis zu 14°C sinkt. Bei Windgeschwindigkeiten von etwas über 10 km/h sollte der Spaziergang an der Küste dennoch eine angenehme Angelegenheit sein.

Den Abschluss unserer Wochenschau bildet der 11. Februar, an dem nochmals leichte Regenfälle auf Sie warten. Dabei zeigt das Thermometer freundliche 14°C an, ideal um die belebende Inselluft zu genießen – zwischen den Schauern, versteht sich.

Wir wünschen Ihnen eine großartige Woche in Son Servera, wo das Wetter fast so schön ist wie die Landschaft selbst!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 4.2.2024, 03:05:44. +++