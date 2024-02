Die malerische Stadt Pollença auf Mallorca zeigt sich in den nächsten Tagen von ihrer schönsten Seite mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Diese Woche verspricht Urlaubern wie Einheimischen perfekte Bedingungen, um die atemberaubenden Strände und die vielfältige Natur zu genießen.

Wetter-Highlights der Woche in Pollença

Der 4. Februar 2024 beginnt mit einem klaren Himmel, und der Tag verspricht mit einer Hochtemperatur von 18°C, einer sanften Brise mit 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% äußerst angenehm zu werden. Der atmosphärische Druck liegt bei 1030 hPa.

Es folgt der 5. Februar, ebenfalls von einem kristallklaren Himmel gezeichnet. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 51%, bei gleichbleibenden Höchsttemperaturen von 18°C und einem leichten Wind von 3 km/h.

Am 6. Februar sorgen überzogene Wolken für eine kleine Abwechslung, doch die Temperaturen bleiben konstant. Der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurück, und der Luftdruck beginnt auf 1024 hPa abzusinken.

Das schöne Wetter setzt sich am 7. und 8. Februar fort, mit ungetrübtem Himmel und einer leichten Brise. Dennoch sollten Sie eine leichte Jacke bereithalten, denn gegen Ende der Woche ist ein leichter Druckabfall zu verzeichnen.

Wetterumbruch am Wochenende in Pollença

Das Wochenende bringt einen kleinen Stimmungswandel mit sich – am 9., 10. und 11. Februar werden leichte Regenschauer erwartet. Die Temperaturen sinken auf 14°C, während der Wind auf 9-10 km/h zunimmt und der Luftdruck auf 997 hPa fällt. Die Regentropfen können Sie jedoch nicht davon abhalten, die kulturellen Angebote Pollenças zu entdecken oder in einem der vielen gemütlichen Cafés zu entspannen. Ein Regenschirm sollte trotzdem nicht in Ihrem Tagesgepäck fehlen!

Genießen Sie die Morgendämmerung und den Abendhimmel von Pollença

Sonnenauf- und -untergang malen in dieser Woche täglich ein bezauberndes Bild am Horizont. Die frühesten Sonnenaufgänge können Sie ab 6:47 Uhr genießen und die längsten Tage erreichen ihre Dämmerung um 17:17 Uhr. Ein idealer Zeitpunkt, um fotografische Erinnerungen von Pollenças Hafen oder den Ruinen des Castell del Rei zu schaffen.

