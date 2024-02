Die Wetterlage in Vilafranca de Bonany zeigt sich abwechslungsreich in der ersten Februarhälfte. Während die kommenden Tage überwiegend mild bleiben, ziehen gegen Ende der Woche vermehrt Wolken auf, begleitet von leichten Niederschlägen.

Wetterlage vom 5. bis 12. Februar 2024

Starten wir mit einem Blick auf den Montag, den 5. Februar 2024: Mit einer Höchsttemperatur von 19°C und einem klaren Himmel erwartet Sie ein herrlich sonniger Tag. Ein leichter Wind weht mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% liegt.

Der 6. Februar bringt eine bedeckte Wetterlage mit sich, jedoch bleibt das Thermometer stabil bei angenehmen 18°C. Die leichte Brise bleibt bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 43%.

Am Mittwoch, dem 7.2., lockern sich die Wolken ein wenig auf und gelegentliche Sonnenfenster bei 19°C bieten eine kleine Verschnaufpause vom Grau des Vortages. Der Wind wird sanft sein mit nur 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt gering bei 37%.

Der Donnerstag verabschiedet sich von klarem Wetter und begrüßt uns mit einem Himmel, der von zerstreuten Wolken bedeckt ist. Die Temperatur bleibt konstant bei 18°C, aber der Wind nimmt auf 9 km/h zu und die Feuchtigkeit erreicht 50%.

Das Wetter nimmt gegen Ende der Woche eine Wendung, beginnend am Freitag, den 9. Februar, wenn leichter Regen bei 18°C erwartet wird. Windgeschwindigkeiten von 11 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 47% zeigen einen deutlichen Wechsel des bisher überwiegend milden Wetters an.

Das Wochenende in Vilafranca de Bonany gestaltet sich regnerisch. Sowohl der Samstag als auch der Sonntag erwarten Sie mit leichtem Regen bei Temperaturen von 15°C und 12°C. Der Wind bläst stetig mit 11 km/h und bietet wenig Rückzug vor der zusätzlichen Feuchtigkeit.

Zum Start in die neue Woche hält das feuchte Wetter an, doch am Montag, dem 12. Februar, steigen die Temperaturen leicht an und erreichen wieder 15°C, bei weiterhin bestehenden Regenschauern.

Tipps und Hinweise für die kommende Woche

Angesichts der wechselhaften Wetterverhältnisse empfiehlt es sich, für die kommenden Tage einen Schirm sowie eine wasserabweisende Jacke griffbereit zu halten. Genießen Sie die sonnigeren Momente, aber seien Sie vorbereitet auf die plötzlichen Regenschauer, die in Vilafranca de Bonany nicht selten sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 5.2.2024, 01:17:59. +++