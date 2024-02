Das wunderschöne Felanitx auf Mallorca bietet seinen Einwohnern und Besuchern auch in der ersten Februarwoche eine überaus angenehme Wetterlage. Mit Temperaturen, die sich durchwegs im milden Bereich bewegen, steht einer Erkundungstour durch die malerische Landschaft oder einer genüsslichen Pause in einem der vielen charmanten Cafés nichts im Wege.

Detaillierte Tageswettervorhersage für Felanitx

Am Montag, den 5. Februar, erwarten uns im reizvollen Felanitx klare Himmelsverhältnisse. Das Thermometer steigt auf gemütliche 18 Grad Celsius, begleitet von einer sanften Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erfrischenden 48 Prozent und mit einem Luftdruck von 1029 hPa ist beständiges Wetter garantiert. Freuen Sie sich auf einen erhebenden Sonnenaufgang um 6:51 Uhr und einen stimmungsvollen Sonnenuntergang um 17:10 Uhr.

Der folgende Dienstag, 6. Februar, präsentiert sich mit überwiegend bedecktem Himmel und hält das Thermometer ebenfalls auf 18 Grad Celsius, wobei die Windgeschwindigkeit leicht auf 5 km/h nachlässt. Der Tag erstreckt sich von einem romantischen Sonnenaufgang um 6:50 Uhr bis zu einer behaglichen Dämmerung um 17:12 Uhr.

Am Mittwoch, den 7. Februar, können wir uns über vereinzelte Wolken am Himmel freuen, die das Blau des Himmels zieren. Mit 19 Grad Celsius erreichen wir den wärmsten Punkt der Woche, und eine leichte Brise von 7 km/h sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Die sonnigen Momente beginnen mit dem Sonnenaufgang um 6:49 Uhr und klingen mit dem Sonnenuntergang um 17:13 Uhr aus.

Der Donnerstag bringt uns am 8. Februar zerstreute Wolken und hält das Barometer bei stabilen 18 Grad Celsius. Der Wind nimmt mit 9 km/h etwas zu, während die Luftfeuchtigkeit auf 57 Prozent anschwillt, was auf ein wechselhaftes Wetter hindeutet. Der Tag begrüßt uns um 6:48 Uhr mit Tageslicht und verabschiedet sich um 17:14 Uhr.

Am Freitag, den 9. Februar, kündigen sich mit leichterem Regen und 17 Grad Celsius die ersten Niederschläge der Woche an. Die Windstärke ändert sich kaum und bleibt bei freundlichen 8 km/h. Auch der Luftdruck beginnt mit 998 hPa zu fallen, was auf weiteres unbeständiges Wetter hindeutet. Der Sonnenaufgang um 6:47 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:15 Uhr runden den Tag ab.

Das Wochenende startet am Samstag, den 10. Februar, mit mildem Regen und Temperaturen, die auf 15 Grad Celsius sinken. Der Wind frischt auf 11 km/h auf und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 68 Prozent begleitet den Tag. Sonne wird uns um 6:46 Uhr begrüßen und uns um 17:16 Uhr wieder verlassen.

Zum Abschluss der Woche, am Sonntag, den 11. Februar, muss mit überwiegend bedecktem Himmel gerechnet werden. Dabei kühlt sich das Thermometer auf gemäßigte 13 Grad Celsius ab, begleitet von einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 50 Prozent. Das Tageslicht erscheint um 6:45 Uhr und verabschiedet sich um 17:18 Uhr.

Kurzübersicht über das Wetter in Felanitx für die folgende Woche

Auch in der darauffolgenden Woche behält Felanitx sein gemäßigtes Klima mit Temperaturen um die 14 Grad Celsius am Montag, den 12. Februar, während sich der Himmel weiterhin von seiner wolkigen Seite zeigt. Leichte Schwankungen von Wind und Luftfeuchtigkeit sind zu erwarten, doch das schöne Wetter bleibt uns erhalten. Die Tage werden langsam länger, der Sonnenaufgang am 12. Februar erfolgt um 6:44 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:19 Uhr.

