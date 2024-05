Wetteraussichten für Capdepera: Sonnige Tage und gelegentlicher Regen erwarten Sie! (24.05.24 - 31.05.24)

Die Wetterprognose für Capdepera auf Mallorca

Sonne, Wolken und ein leichter Regenschauer – so präsentiert sich das Wetter in Capdepera von Donnerstag, dem 24. Mai, bis zum Donnerstag, dem 31. Mai 2024. Bewohner und Besucher von Capdepera können sich auf überwiegend angenehme Temperaturen freuen, die eine perfekte Gelegenheit für diverse Freizeitaktivitäten im Freien bieten. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um die bezaubernde Landschaft Mallorcas zu erleben.

Überblick über das Wettergeschehen auf Mallorca

Beginnen wird die Wetterwoche in Capdepera am 24. Mai mit leicht bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen von 20°C. Frische Brisen werden mit einer Windgeschwindigkeit von circa 7 km/h für angenehme Kühlung sorgen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 73%.

Am Freitag, dem 25. Mai, halten sich ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, während die Temperaturen konstant bleiben. Mit einem sanften Wind von 5 km/h und gleichbleibender Feuchtigkeit können die Einheimischen und Touristen einen weiteren erfreulichen Tag auf der Insel genießen.

Das Wochenende nähert sich, und mit ihm steigen am Samstag, dem 26. Mai, die Temperaturen auf freundliche 22°C. Der Tag wird begleitet von wenigen Wolken und einem leicht auflebenden Wind.

Ein kurzer Regengruß lässt sich am Sonntag, dem 27. Mai, blicken. Leichter Regen wird die Insel erfrischen, während die Quecksilberseite auf angenehme 21°C klettert. Auch zu Beginn der neuen Woche dürfen sich die Capdepera-Besucher über klaren Himmel und milde Winde freuen, perfekt für einen Ausflug entlang der Küste.

Die letzte Maiwoche verspricht weiter stabil zu bleiben. Mit Werten von 21°C bis 23°C erreicht das Wetter seinen Höhepunkt in Sachen Sonnenschein und Wohlbefinden, wobei der 31. Mai einen strahlenden Abschluss mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen bildet.

Wetterdetails und Komfortvorhersage

Der atmosphärische Druck, der vom 24. bis 31. Mai verzeichnet wird, bewegt sich innerhalb eines Bereichs von 1013 hPa bis 1021 hPa.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:30:25. +++