Wetter in Lloseta (26.05.24 bis 02.06.24): Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer

Wetter Lloseta: 7-Tage-Prognose

Bereiten Sie sich auf eine gemischte Wetterwoche in Lloseta vor, mit hohen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern, welche für die Landwirtschaft auf Mallorca eine wichtige Erfrischung darstellen. Während das Wetterphänomen für die einen ein Segen ist, hoffen Sonnenanbeter auf viele klare Momente.

Llosetas Wettertrend für die Woche

Sonntag (26.05.2024) begrüßt uns mit wenigen Wolken und einer Tageshöchsttemperatur von 29°C. Der Wind hält sich mit 4 km/h in Grenzen und bietet eine willkommene Brise ohne großes Sturmrisiko. Mit einer entsprechend niedrigen Luftfeuchtigkeit von 27% und einem angenehmen Luftdruck von 1018 hPa bleibt der Tag erfreulich mild.

Montag (27.05.2024) zeigt sich mit leichten Regenschauern bei gleichen Höchsttemperaturen von 29°C und gleichmäßigem Wind. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 25% und der Luftdruck auf 1017 hPa, während sich Sonnenaufgang und -untergang jeweils um eine Minute verschieben.

Dienstag (28.05.2024) kühlt leicht auf 23°C ab und es zeigen sich erneut nur vereinzelte Wolken am Himmel. Mit einem leicht erhöhten Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 43% verspricht der Tag ein angenehmes Klima für alle Unternehmungen im Freien.

Mittwoch (29.05.2024) erwarten uns 27°C und wenige Wolken, während die Windverhältnisse mit nur 1 km/h nahezu windstill erscheinen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 35%, der Druck hält sich stabil.

Donnerstag (30.05.2024) weht ein frischer Wind von 7 km/h durch Lloseta und treibt wenige Wolken bei 28°C vor sich her. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Mallorcas zu genießen, bevor die Luftfeuchtigkeit wieder auf 30% und der Luftdruck auf 1011 hPa sinkt.

Freitag (31.05.2024) ziehen sich die Himmel zu und bringen bei einer Tageshöchsttemperatur von 19°C leichtere Regenschauer mit sich. Ein angenehmer Wind von 6 km/h begleitet die 58% Luftfeuchtigkeit und einen Luftdruck von 1014 hPa.

Zum Samstag (01.06.2024) bleibt es nass bei 16°C, und die Feuchtigkeit erreicht mit 64% ihren Höhepunkt für die Woche. Dabei weht ein leichter Wind von 5 km/h und der Luftdruck stabilisiert sich erneut auf 1017 hPa.

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag (02.06.2024) mit strahlendem Sonnenschein, 24°C und wiederum schwachem Wind, was ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien verspricht.

Wetterbedingungen für Lloseta: Perfekt um die Insel zu entdecken

Ob Sie nun auf der Suche nach Sonne oder Angenehmer Frische sind, diese Woche in Lloseta bietet eine Vielfalt an Bedingungen, die es jedem erlauben, die Zeit auf der Insel in vollen Zügen zu genießen. Mit etwas Glück kann der leichte Regen sogar zur ersehnten Abkühlung wird beitragen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:34:47. +++