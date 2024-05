Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel (26.5.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter in Lloret de Vistalegre

Ein Blick in die Wettervorhersage für die kommende Woche in Lloret de Vistalegre lässt die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen. Mit Temperaturen, die eine angenehme Wärme versprechen, und wenig Niederschlag in Sicht, bietet sich die perfekte Gelegenheit, das malerische Mallorca zu genießen.

Wetterprognose für Lloret de Vistalegre: Die kommenden Tage im Detail

Sonntag, 26. Mai 2024: Der Tag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 30°C. Eine sanfte Brise weht mit nur 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei sonnigen 26%. Mit einem Luftdruck von 1018 hPa scheint der Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten zu sein. Sonnenauf- und -untergang sind um 04:25 Uhr bzw. um 19:05 Uhr zu erwarten.

Montag, 27. Mai 2024: Die Woche beginnt mit einem bedeckten Himmel, unter dem das Thermometer auf 29°C klettern wird. Mit identischer Windgeschwindigkeit wie am Vortag und einer minimal gestiegenen Luftfeuchtigkeit von 27% fühlen sich die Temperaturen sehr angenehm an. Die Sonne erhebt sich um 04:24 Uhr über den Horizont und verabschiedet sich um 19:05 Uhr.

Dienstag, 28. Mai 2024: Einige Wolken ziehen über den Himmel, und die Temperaturen erreichen angenehme 24°C bei einer leichten Brise von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas auf 39%, und der Luftdruck liegt bei 1020 hPa. Erwachen Sie mit dem Sonnenaufgang um 04:24 Uhr und genießen Sie das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Mittwoch, 29. Mai 2024: Freundliche 29°C und ein Himmel mit vereinzelten Wolken erwarten uns. Mit einer ruhigen Brise von nur 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 32% verspricht der Mittwoch, ein traumhafter Tag zu werden. Der Tag erlebt seinen Anfang mit dem Sonnenaufgang um 04:23 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Donnerstag, 30. Mai 2024: Es bleibt bei warmen 29°C und einigen Wolken am Himmel. Die Windgeschwindigkeit nimmt etwas zu auf 9 km/h, während die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck das Gefühl eines trockenen und warmen Wetters vermitteln. Das Naturkino öffnet seine Pforten mit dem Sonnenaufgang um 04:23 Uhr und der Vorhang fällt mit dem Sonnenuntergang um 19:08 Uhr.

Freitag, 31. Mai 2024: Ein leichter Regen kühlt die Luft auf erfrischende 22°C ab. Der Wind hält sich weiterhin zurück mit 7 km/h. Höhere Luftfeuchtigkeit von 48% lässt uns den nahenden Sommer erahnen. Zeuge des Tagesbeginns können Sie um 04:23 Uhr werden und das Tagesende um 19:09 Uhr.

Samstag, 1. Juni 2024: Auch an diesem Tag gibt es leichten Regen bei 20°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 53%, was für ein angenehmes Gefühl im Regen sorgt. Der Wind bleibt moderat bei 7 km/h. Der Tag beginnt früh um 04:22 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 19:09 Uhr bei Sonnenuntergang.

Sonntag, 2. Juni 2024: Der klare Himmel kehrt zurück und bringt uns angenehme 25°C. Eine sanfte Brise mit 6 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 37% beschließen die Woche. Werfen Sie einen Blick in den Himmel von 04:22 Uhr bis 19:10 Uhr, um die Sonnenstunden voll auszukosten.

Für die Bewohner und Besucher von Lloret de Vistalegre könnte diese Woche nicht besser sein. Es ist die perfekte Zeit, um die malerischen Landschaften Mallorcas zu erkunden, die schönen Strände zu genießen oder in den Straßen des charmanten Dorfes zu flanieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:34:14. +++